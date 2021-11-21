Sendikaların 2022 için asgari ücret beklentisi: Asgari değil refah olsun

Gelecek yıl asgari ücret ne olacak? Milyonlarca çalışan bu sorunun yanıtı merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarına aralık ayının ilk haftasında başlayacak. Çalışan kesimin temsilcisi Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, asgari ücretin belirlenmesi sürecinde izlenecek yol haritasını görüştü. Sendika genel başkanlarının katılımıyla yapılan üçlü zirvede temel alınacak ilkeler konusunda teknik düzeyde çalışmalar yapılmasını kararlaştırdı.

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4 KİŞİLİK AİLE ESAS ALINMALI

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş’in çağrısı üzerine geçen çarşamba günü 3 konfederasyon olarak toplantı yaptıklarını ve asgari ücretin belirlenmesi sürecinde iş birliği kararı aldıklarını söyledi. Bu iş birliğinin bir dizi ilke etrafında yapılacağını ve bu ilkeleri belirleme çalışmalarının sürdüğünü belirten Arslan, “Belirlediğimiz ilkeler etrafında asgari ücretin ortaya çıkması için çaba sarf edeceğiz. Rakamları değil, ilkeleri esas alarak bu mücadeleyi başlatmamız gerekiyor. Hak-İş, öncelikli olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına itiraz ediyor. Yeni Türkiye, yeni bir komisyonu zorunlu kılıyor. Bu komisyonun hem yapısı hem temsil edilen kesimler, kapsamı ve kapsayıcılığının yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tek kişilik bir işçiyi değil, 4 kişilik bir aileyi esas almalı” dedi.

Mahmut Arslan

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ÜCRETLİNİN VERGİ DİLİMİ %10’DAN BAŞLATILSIN

İşletmelere, işverenlere geçmiş yıllardan bu tarafa yapılan teşviklerin artık işçiler için de getirilmesini istediklerini söyleyen Arslan, “Özellikle sosyal güvenlik primlerinin bir bölümünün Hazine tarafından karşılanıp işçilerin daha fazla ücret alması sağlanmalıdır. İşçilerin asgari ücret miktarındaki bütün gelirleri vergi dışı bırakılmalıdır. Ücretlilerin vergi dilimi yüzde 10’dan başlatılmalıdır” dedi. Bütün bu yaklaşımlarla asgari ücreti belirleyen temel kriterleri oluşturmaları gerektiğini vurgulayan Arslan, “Asgari ücretin herkesi ikna edici, bağımsız bilim insanlarının da katıldığı bir yöntemle ortaya çıkacak istatistiki verilerle belirlenmesini istiyoruz” diye konuştu.

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Tebessüm ettirecek rakam olsun

Türk-İş, asgari ücretin aralık ayının ilk 10 gününde belirlenmesini istiyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Aralık ayının ilk 10 gününde bunu oturup konuşalım işçi ne alacağını, işveren de ne vereceğini bilsin. Uzatmanın anlamı yok. İşçiyi tebessüm ettirecek rakam inşallah gelir. Bunu yaparken işveren ve işçinin üzerindeki vergi yükünü almak gerek. İnsanları tebessüm ettirecek rakamı önümüze getirsinler imzalayalım. Asgari ücretlinin sıkıntısını dile getirip çözüm almaya çalışıyoruz” dedi.

Ergün Atalay

Dört toplantı bekleniyor

İşçi tarafını Türk-İş’in, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) temsil ettiği komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek. Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.