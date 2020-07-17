Bakan Pekcan açıkladı: Servis Bilgi Sistemi'ni hizmete sunuyoruz

TOGG'dan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin heyecanlandıran paylaşım

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi sosyal medya hesaplarından, Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin görüntülü bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, 'Her adım bir sonrakinin başlangıcı olmaya ve heyecanımızı tazelemeye devam ediyor. #YeniLigeYolculuk'un bir sonraki adımı hazır' ifadelerine yer verildi.