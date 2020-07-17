Bakan Pekcan açıkladı: Servis Bilgi Sistemi'ni hizmete sunuyoruz

Bakan Pekcan: "Hem tüketicilerimizi hem de firmalarımızı sahte servislere karşı korumak için Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) hizmete sunuyoruz."
Ayrıntılar geliyor...
Bakan Pekcan: "Hem tüketicilerimizi hem de firmalarımızı sahte servislere karşı korumak için Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) hizmete sunuyoruz."
Ayrıntılar geliyor...
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