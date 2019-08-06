Seyahat için üç ayda 7 milyar lira harcandı

Bu yılın ilk çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 10 milyon 932 bin kişi seyahate çıkarken, toplam seyahat harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artarak 6 milyar 984 milyon 25 bin lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2019 dönemine ilişkin "Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, birinci çeyrekte seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9 azalarak 14 milyon 94 bin olarak gerçekleşti.

Bu dönemde seyahate çıkanlar 107 milyon 634 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,6, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 496 lira oldu.

Yurt içinde ikamet eden 10 milyon 932 bin yerli turistin yaptığı seyahat harcamaları yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,8 artışla 6 milyar 984 milyon 25 bin lira olarak kayıtlara geçti. Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları şeklinde yapıldı.

Yurt içi turizm harcamasının yüzde 96'sını (6 milyar 702 milyon 271 bin lira) kişisel, yüzde 4'ünü (281 milyon 754 bin lira) ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Seyahate çıkış sebeplerine bakıldığında, yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 67 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 17,9 ile gezi, eğlence, tatil ve yüzde 6,6 ile sağlık takip etti.

Bu dönemde seyahate çıkanlar 83 milyon 989 bin geceleme sayısıyla en çok arkadaş ve akraba evinde kaldı. Konaklama türlerine göre 10 milyon 987 bin geceleme sayısıyla "kendi evi" ikinci sırada yer alırken, bunu 5 milyon 945 bin gecelemeyle "otel" izledi.

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