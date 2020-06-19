Siber güvenliğin yolu yerli üründen geçiyor

Türkiye’nin siber savunma alanında attığı adımları değerlendiren Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, siber güvenlikte yerli ürünün önemine değindi. Demir, yerli ürünlerin kullanılmasında ısrarcı olunmasını isterken ‘siber hijyen’ denilen kavramın oturtulması gerektiğine dikkat çekerek, “Madem siber vatandan bahsediyoruz bu vatanın son derece temiz ve hijyenik olması gerekiyor” dedi. Demir, gençlere de ‘Dijital dünyaya hazırlık yapın’ çağrısında bulundu. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’nin video konferans yöntemiyle düzenlediği toplantıda konuşan Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye’nin siber savunma alanında attığı adımları değerlendirdi. Demir, “Yerli ürün kullanımındaki düşüklüğü gördüğümüzde siber güvenlik konusunun önemini ne kadar vurgularsak vurgulayalım, yabancı bağımlılığı ve güvenliğimizin başkanlarının elinde olduğu unsuru değişmeyecek” uyarısı yaptı.

İsmail Demir

HİJYEN KAVRAMI OTURTULMALI

Demir, siber savunma sistemlerine yönelik çalışmalar yürüten şirketlerin desteklenmesinin önemine değinerek, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında şirketlerin çeşitli konulardaki yetkinliklerini değerlendirdiklerini ve desteklediklerinin altını çizdi. Siber güvenliğin tam olarak sağlanması için “siber hijyen” denilen kavramın oturtulması gerektiğine vurgu yapan Demir, şunları söyledi: “Bu pandemi sürecinden benzetme yaparsak çeşitli virüs ve hastalıkların bulaşmasını önleyecek bir bağışıklık sistemine sahip olmalıyız. İleride de ortaya çıkabilecek ve pandemi gibi bir savunmaya yol açabilecek virüs yapılarına karşı önceden tedbir alabilmek ve bağışıklık sistemlerini güçlendirmek gibi bir çalışma içerisinde olmalıyız. Kümelenmenin SSB başkanlığında yürütülen EYDEP çalışmalarına destek vermesini bekliyorum. Bu konuda en önemli destek eğitim olacaktır.”

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BİZ KOLLARI SIVADIK

Fotoğraf: Arşiv

Siber alanda yapılan yarışmaların kendileri için çok önemli olduğuna işaret eden Demir, “Yarışmalarla bir şeyleri tetikleyip, temelde kabiliyetleri aramış oluyorsunuz. Fırsat vermek çeşitli meydan okumaları ortaya koymak çalışmaları tetiklemek gerekiyor, yarışmalar bunun tetikleyicisi. Çeşitli üniversitelerde, liselerde proje grupları varsa onların önünü açmak ve ürünlerini ortaya çıkarmalarını desteklemek gerekiyor” dedi. Fikirleri bir araya getirip ürün çıkarmak isteyen kabiliyetlerin önünün açılması gerektiğini aktaran Demir, şunları kaydetti: “Finansman ve destek istiyorlar bunları da yapmakla ilgili biz bir anlamda önderlik yapalım ama diğer kuruluşlarımızın da bu önderliğe soyunmaları bizlere memnuniyet verir. Gençlerimizin önünü açmayı ve kabiliyetleri ortaya çıkarmayı görev sayıyoruz. Biz kolları sıvadık.”