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Ekonomi

'Sıfır Atık' projesi ile rekor kazanç: 62 milyar lira elde edildi

'Sıfır Atık, Sıfır Kayıp' sloganı ile yola çıkıldı. İsrafın önüne geçilmeye çalışılırken kaynakların verimli kullanılması sağlandı. 2017 yılında Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" projesi ile atıklar ekonomiye kazandırılıyor. Hem karada hem de denizlerde çevre kirliliğinin önüne geçiliyor.

10:03 . 5/06/2023 Pazartesi
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62 milyar 200 milyon lira kazanç elde edildi.

62 milyar 200 milyon lira kazanç elde edildi.

Projenin düğmesine 5 yıl önce basıldı. Tonlarca atık ekonomiye yeniden kazandırıldı. Çevre kirliliği ile ilgili önemli bir farkındalık oluşturuldu.


"Sıfır Atık" Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatıldı.



Plastik poşet kullanımı yüzde 65 azaldı

Bugüne kadar 3 milyon 900 bin ton sera gazı salınımı engellendi.


1 Ocak 2019'da hayata geçirilen ücretli poşet uygulaması ile plastik poşet kullanımı yüzde 65 azaltıldı.


"Sıfır Atık" ve "Sıfır Atık Mavi" projeleri, Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülüyor.


Amaç; gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak.



Atıklardan 62 milyar 200 milyon lira kazanç elde edildi

Sıfır Atık projesi ile 530 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu, 572 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı. Atıklardan 62 milyar 200 milyon lira ekonomik kazanç elde edildi.


Karada geri dönüşüm seferberliği sürerken denizler de unutulmadı. 2019'da projeye "Sıfır Atık Mavi" eklendi.


2022 itibarıyla 154 bin ton deniz çöpü toplanarak bertaraf edildi.

#Sıfır Atık
#ekonomi
#Emine Erdoğan
20 dakika önce
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