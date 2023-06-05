'Sıfır Atık' projesi ile rekor kazanç: 62 milyar lira elde edildi

Projenin düğmesine 5 yıl önce basıldı. Tonlarca atık ekonomiye yeniden kazandırıldı. Çevre kirliliği ile ilgili önemli bir farkındalık oluşturuldu.





"Sıfır Atık" Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatıldı.









Plastik poşet kullanımı yüzde 65 azaldı

Bugüne kadar 3 milyon 900 bin ton sera gazı salınımı engellendi.





1 Ocak 2019'da hayata geçirilen ücretli poşet uygulaması ile plastik poşet kullanımı yüzde 65 azaltıldı.





"Sıfır Atık" ve "Sıfır Atık Mavi" projeleri, Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülüyor.





Amaç; gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak.









Atıklardan 62 milyar 200 milyon lira kazanç elde edildi

Sıfır Atık projesi ile 530 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu, 572 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı. Atıklardan 62 milyar 200 milyon lira ekonomik kazanç elde edildi.





Karada geri dönüşüm seferberliği sürerken denizler de unutulmadı. 2019'da projeye "Sıfır Atık Mavi" eklendi.



