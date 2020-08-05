Firmalar teker teker açıkladı: İşte 2020 Ağustos sıfır otomobil fiyatları

Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler kapsamında haziran ayı ile birlikte yeni normal sürece geçilmişti. Bankalar da sosyal hayatı tekrar canlandırmak için yapılan çalışmalarda taşıt kredisi vermişti. Kamu bankalarının bazı otomotiv firmalarının fiyat artışından sonra düşük faizli kredi desteğini geri çekmesi vatandaşı zor duruma sokmuştu. Bu yüzden ağustos ayı güncel otomobil haberleri çok merak ediliyordu.
- Otomobil almak isteyen vatandaşlarımızın merak ettiği Ağustos 2020 sıfır araç fiyat listesi güncellenmeye başladı. Markalar her ay olduğu gibi bu ay da fiyatlarda artış yaptı, 7 bin liraya yaklaşan zamlar dikkat çekti.
2020 Ağustos ayı sıfır otomobil fiyatları
- Volkswagen Polo ağustos ayı anahtar teslim: 148.147.700 lira
- Toyota Corolla ağustos anahtar teslim: 162.161.800 lira
- Toyota Corolla ağustos anahtar teslim: 162.161.800 lira
- Renault Symbol ağustos ayı anahtar teslim: 115.250 lira
- Honda Civic ağustos ayı anahtar teslim: 197.600 lira
- Nissan Micra ağustos ayı anahtar teslim: 144.100 lira
- Alfa Romeo Giulietta ağustos ayı anahtar teslim: 253.900 lira
- Dacia Logan MCV ağustos ayı anahtar teslim: 118.400 lira
- Seat Ibiza ağustos ayı anahtar teslim: 166 bin lira