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Ekonomi Firmalar teker teker açıkladı İşte 2020 Ağustos sıfır otomobil fiyatları
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sıfır otomobil fiyatları: 2020 En ucuz ve en pahalı araba ne kadar?

Firmalar teker teker açıkladı: İşte 2020 Ağustos sıfır otomobil fiyatları

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme sürecine geçildikten sonra otomotiv firmaları yeniden faaliyete başladı. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği ağustos ayı sıfır araç fiyatları güncellenmeye başlandı. İşte 2020'nin en ucuz ve en pahalı otomobilleri...

Haber Merkezi Yeni Şafak
2020 Ağustos sıfır otomobil fiyatları
2020 Ağustos sıfır otomobil fiyatları

Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler kapsamında haziran ayı ile birlikte yeni normal sürece geçilmişti. Bankalar da sosyal hayatı tekrar canlandırmak için yapılan çalışmalarda taşıt kredisi vermişti. Kamu bankalarının bazı otomotiv firmalarının fiyat artışından sonra düşük faizli kredi desteğini geri çekmesi vatandaşı zor duruma sokmuştu. Bu yüzden ağustos ayı güncel otomobil haberleri çok merak ediliyordu.

  • Otomobil almak isteyen vatandaşlarımızın merak ettiği Ağustos 2020 sıfır araç fiyat listesi güncellenmeye başladı. Markalar her ay olduğu gibi bu ay da fiyatlarda artış yaptı, 7 bin liraya yaklaşan zamlar dikkat çekti.

İkinci el otomobil zıvanadan çıktı
EKONOMİ
İkinci el otomobil zıvanadan çıktı

2020 Ağustos ayı sıfır otomobil fiyatları

- Volkswagen Polo ağustos ayı anahtar teslim: 148.147.700 lira

- Toyota Corolla ağustos anahtar teslim: 162.161.800 lira

- Toyota Corolla ağustos anahtar teslim: 162.161.800 lira

- Renault Symbol ağustos ayı anahtar teslim: 115.250 lira

- Honda Civic ağustos ayı anahtar teslim: 197.600 lira

- Nissan Micra ağustos ayı anahtar teslim: 144.100 lira

- Alfa Romeo Giulietta ağustos ayı anahtar teslim: 253.900 lira

- Dacia Logan MCV ağustos ayı anahtar teslim: 118.400 lira

- Seat Ibiza ağustos ayı anahtar teslim: 166 bin lira

Koronavirüs ikinci el ilanlara da sıçradı: Sahibinden satılık korona geçirmez otomobil!
FOTOĞRAF 29
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Aracını, motosikletini ve evini ikinci el ilan sitelerinde satışa çıkaran kimi vatandaşlar girdikleri ilan başlıklarında koronayı da unutmadı.
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İlan başlıklarında kimi satışa çıkardığı aracının fiyatını koronavirüse inat düşürdüğünü iddia ederken, kimi ise aracının korana geçirmez olduğunu, ya da koronadan hızlı olduğunu öne sürdü. Ev ilanlarında ise en dikkat çekeni ise; Koronaya karşı kendi kendi temizleyen rezidans dairesi oldu.
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İşte görenlerin dikkatini çeken koronavirüs başlıklı ikinci el ilanlar...
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Koronavirüs ikinci el ilanlara da sıçradı: Sahibinden satılık korona geçirmez otomobil!
Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüse karşı herkes kendi çapında gereken önlemleri almaya çalışırken virüs ikinci el ilanlara da sıçradı.

Sıfır otomobil almak için kuyruğa girdiler
OYNAT 00:00
Sıfır otomobil almak için kuyruğa girdiler
Bursa'da sıfır otomobil almak isteyen vatandaş bayiler önünde kuyruk oluşturdu. Son günlerde ikinci el araç fiyatlarının büyük artış göstermesi ve otomobil fabrikalarının sıfır araçlarda kampanya yapması üzerine vatandaşlar sıfır otomobil bayileri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.


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