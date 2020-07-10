Sıfıra yakın israfla büyüyor: AR-GE yatırımı arttı

İsrafsız şirket modeliyle büyümeye devam eden Ülker, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmaları anlatan 2019 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Ülker CEO Mete Buyurgan, Ülker'in kuruluşunun 80'inci yılına denk gelen 2024 için belirlenen çevre, değer zinciri, inovasyon, çalışanlar, toplumsal sorumluluk ve liderlik başlıkları altındaki hedeflere adım adım yaklaştıklarını bildirdi. Buyurgan, “Operasyonel mükemmellik kapsamında geçen yıl hayata geçirdiğimiz 150'ye yakın iyileştirme çalışmasının sonucunda 16,2 milyon TL'lik tasarruf elde ettik. Sıfır atık hedefiyle çalışırken, toplam atıklarımızın yüzde 91'ini geri dönüştürdük. Tüm fabrikalarımızda enerji izleme sistemi kurarak anlık izlemeyi devreye aldık. Yaklaşık 1.500 hanenin yıllık elektrik tüketimine denk gelen 2 bin 502 MWh'lik enerji tasarrufu sağladık. Birim üretim başına su tüketimimizi de yüzde 31,2 azalttık. Bu rakam aynı zamanda 3,2 milyon nüfuslu bir ilin günlük su tüketimine eş değer” bilgisini paylaştı.

AR-GE YATIRIMI ARTTI

Ülker Ar-Ge ve inovasyon harcamalarını da %35 artırdı. Yeni ürün, süreç, kalite iyileştirme gibi geliştirilen 372 projenin 213'ü tamamlandı. Ambalaj azaltım çalışmaları kapsamında 2019'da 355 ton plastik, 96 ton kağıt ve 10 ton daha az alüminyum malzeme kullanıldı.

Aynı ödülü iki kez aldı

Fotoğraf: Arşiv

2016 yılından beri küresel sürdürülebilirlik endeksi FTSE4Good Gelişmekte olan Piyasalar Endeksi’nde ve 2015 yılından bu yana Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer aldıklarını hatırlatan CEO Mete Buyurgan, “Tüketicilerin yaşam tarzına, tüketim alışkanlıklarına, iyi yaşamı yeniden tanımlayan ve şekillendiren değerlerine odaklanan Good Life/İyi Yaşam Araştırması’na göre, gıdada üst üste ikinci kez ‘iyi yaşam markası’ seçildik” dedi.