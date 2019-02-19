Ekonomi Sıfırdan başladı yıllık 500 ton domates üretiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sıfırdan başladı yıllık 500 ton domates üretiyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Hisarcıklı girişimci Mehmet Erdoğan tarafından Çitgöl beldesine yüzde 50 devlet destekli jeotermal ile ısıtılan Ege Bölgesi’nin topraksız tarım uygulaması yapılan tek serası akıllı serada üretim devam ediyor.

Haber Merkezi IHA
EMG Tarım Limitet Şirketi, akıllı serada topraksız tarım uygulaması yapıyor.
EMG Tarım Limitet Şirketi, akıllı serada topraksız tarım uygulaması yapıyor.

Çitgöl beldesinde belediyeye ait kaplıca bölgesinde 32 dekarlık arazi kiralayan Antalya merkezli EMG Tarım Limitet Şirketi, 10 dekarlık alanda kurulan ve jeotermal ile ısıtılan akıllı serada topraksız tarım uygulaması yapılıyor.

Geçen yıl 375 ton domates üretilen serada çalışan Gıda Teknisyeni Mehmet Ali Öztürk ve Gıda Mühendisi Yakup bal yaptıkları açıklamalarda, ’’Böylesine bir tesiste çalışmaktan oldukça memnunuz. Son sitem bir sera. Biz domatesleri çocuk gibi severek yetiştiriyoruz. Her bir ürünle tek tek ilgileniyoruz. Bu tesis iş hayatımız için çok büyük tecrübe’’ dediler.

Şu an dikimini yaptığımız 35 bin kök domatesten 500 ton ürün beklediklerini belirten İşletme Yetkilisi Mehmet Erdoğan, ’’EMG Tarım olarak Simav ilçemizde böyle bir tesis açtık. Seramızın açılışında -emeği geçen Kütahya Tarım İl Müdürümüze, Kütahya Valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yüzde 50 devlet destekli seramızı yaptık. 35 bin fidemizi diktik. Bir yıllık ürünümüzü 370 ton olarak aldık. Satışta sıkıntımız yok. Bolluktan dolayı ayağımıza kadar müşterimiz geliyor. Başka yatırımcıları da buraya bekliyoruz. Gelenler için büyük fırsat olur. Burası yatırım yapmak için en güzel yer. Bu seneki hedefimiz 500 ton üren. Seramızın ısıtması otomatiktir. Seramız teknolojiye en uygun yapılan örnek seralardan biridir’’ dedi.

"SU MALİYETİ SIFIR, VERİM OLARAK OLDUKÇA İYİ DURUMDAYIZ"

Borulardan gelen sıcak su, Çitgöl Beldesinden gelen ısıtma suyunun dönüşüm suyudur. Atılacak olan suyu değerlendirmiş oluyoruz. Buraya gelen yatırımcılarda sıfır maliyetli olan bu suyu kullanabilirler. Aynı zamanda burası düz bir zemin ve sera kurmak için iyi bir yer. Yatırımcılar için iyi para kazanmak için uygun bir yer. Gelsinler birlik içerisinde çalışalım’’ diye konuştu.

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