Ekonomi Sigarada yeni dönem başladı 20 bin TL cezası var
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Sigarada tek tip paket uygulaması başladı: 20 bin TL cezası var

Sigarada yeni dönem başladı: 20 bin TL cezası var

2016 yılında alt yapısı hazırlanan sigarada tek tip paket uygulamasına bugün itibariyle geçilecek, 5 Ocak 2020’den itibaren ise sadece yeni standart paketlerin satışı yapılarak piyasada eski tip paket bulunmayacak. Uygulama kapsamında sigara paketleri tek tip ve tek renk olacak. Paketlerde sigaraların markasına ait logo da yer almayacak. Aykırı davrananlara ise 20 bin TL ceza kesilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tek tip paket uygulanan ülkelerde genellikle yeşilin bir tonu olan Pantone 448C rengi kullanılıyor.
Tek tip paket uygulanan ülkelerde genellikle yeşilin bir tonu olan Pantone 448C rengi kullanılıyor.

Sigarada standart paket uygulamasına bugünden itibaren geçiliyor. Düzenlemeyle sigara paketleri tek tip olacak ve paket üzerinde logo kullanımı tarih olacak.

Paket üzerinde kullanılan uyarıcı resim ve yazının da alanı yüzde 85’e çıkarılacak.

20 BİN TL CEZASI VAR

Satış alanlarında sigaralar görünen alanlardan kaldırılarak tezgah altında kapalı dolaplarda muhafaza edilecek. Uygulama aykırı davrananlara yönelik ise 20 bin TL para cezası ve 20 gün işletme kapatma cezası öngörülüyor. Para cezasının yanı sıra kural ihlalinde ısrar edenlere ise her defasında yirmi günden bir aya kadar kapatma cezası verilecek.

Tek tipte örnek paket

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TEK TİP PAKET

Ayrıca Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünlerinin; markanın yazım şekli, yazı karakteri, punto boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi, paket üzerinde yer verilen uyarı mesajları, diğer zorunlu yazı, ibare, şekiller dahil olmak üzere aynı şekilde tek tip olarak tasarlanarak, düz ve standart paket biçiminde satışa sunulacak.

Tek tip paket uygulanan ülkelerde genellikle yeşilin bir tonu olan Pantone 448C rengi kullanılıyor.

Binlerce sigara içen kişinin katıldığı bir anketle belirlenen renk dünyanın en çirkin rengi olarak da kabul ediliyor.

Tek tip paket uygulanan ülkelerde genellikle yeşilin bir tonu olan Pantone 448C rengi kullanılıyor. Binlerce sigara içen kişinin katıldığı bir anketle belirlenen renk dünyanın en çirkin rengi olarak da kabul ediliyor.

LOGO DÖNEMİ SONA ERECEK

Öte yandan artık paketlerde marka sadece bir yüzeyde yer alacak ve bu yüzeyin yüzde 5’ini aşamayacak. Paketlerde logo, simge veya andırıcı her hangi bir işaret olmayacak. Renk, şekil, ebatlar ve kapalı dolapların şekli Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın görüşü alınarak belirlenecek.

70'DEN FAZLA BİLGİ MESAJI

Paketlerde, bilgi mesajı olarak "Tütün dumanı, kansere yol açtığı bilinen 70'ten fazla madde içerir" bilgi mesajı da bulunacak. Paketler için 14 ayrı resimli sağlık uyarısı belirlendi.

Caydırıcı görüntülerle birlikte oluşturulan resimli uyarılarda yer alan ifadelerden bazıları şöyle:

- "Sigara içiyorsanız çocuğunuzun da sigara içme ihtimali iki kat fazladır. Yaşam boyu sigara içenlerde erken ölümlerin yarısı sigara içmekten kaynaklanmaktadır."

- "Sigara içmek kan akışını yavaşlatır ve cinsel iktidarsızlığa neden olur."

- "Sigara kullanımı gebelikte erken doğuma yol açarak bu bebeklerdeki ölüm, hastalık ve engellilik riskini artırır."

- "Sigara kullanımı her aldığınız nefesi zorlaştıran kronik bronşite neden olmaktadır."

- "Sigara en büyük inme nedenidir."

- "Sigara dumanında benzen, nitrozamin, formaldehit ve hidrojensiyanit gibi kanser yapıcı maddeler bulunur."

- "Sigara içmek ayakta kangrene neden olur."

- "Sigara içenler genç yaşta ölür."

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