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Ekonomi

Sigortada sahte kefalet senedi uyarısı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sahte kefalet senedi düzenlendiğine ilişkin ihbarlar üzerine suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada bahse konu sahtekarlık girişimlerinin engellenmesi için kefalet sigortası sözleşmelerinin varlığının ve geçerliliğinin ilgili taraflarca kontrol edilmesinin önem arz ettiği açıklandı.

12:42 . 9/08/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Birlikten yapılan açıklamaya göre, mevcut kefalet senetlerinin geçerliliği www.sigortam360.com üzerinden veya sigorta şirketlerinin genel müdürlüklerine başvurularak kontrol edilebiliyor.


TSB, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından söz konusu sahte kefalet senetlerini düzenleyen sigorta aracılarının sigortacılık faaliyetlerine yönelik ruhsatlarının iptal edildiği; ancak bahse konu sahtekarlık girişimlerinin engellenmesi için kefalet sigortası sözleşmelerinin varlığının ve geçerliliğinin ilgili taraflarca kontrol edilmesinin önem arz ettiğini açıkladı.


Bu çerçevede TSB, sigorta şirketlerince düzenlenen kefalet senetlerinin doğruluğu 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren düzenlenen poliçeler için https://www.sigortam360.com/ web adresi üzerinden sorgulanabildiğini, ayrıca sigorta şirketlerinin genel müdürlükleri ile iletişime geçilerek de doğrulama yapılmasının mümkün olduğunu duyurdu



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#Türkiye Sigorta Birliği
#TSB
#Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme
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