Ekonomi SİHAdan milli MAM-L füzesiyle en uzun menzilli atış Mavi Vatan 2021 Tatbikatında yapıldı
SAVUNMA SANAYİ

SİHA'dan milli MAM-L füzesiyle en uzun menzilli atış Mavi Vatan 2021 Tatbikatı’nda yapıldı

‘Mavi Vatan 2021 Tatbikatı’nda milli imkânlarla üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesinin kullanımıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı, SİHA’dan MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atışın yapıldığı ve hedefin tam isabetle vurulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB tarafından paylaşılan görüntü.
MSB tarafından paylaşılan görüntü.

Yerli ve milli silah sistemlerinin, gemilerin etkinliğinin test edilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin harekata hazırlık eğitimlerinin yapılması ve kuvvetler arasında müşterek çalışabilirlik anlayışının artırılması maksadıyla gerçekleştirilen Mavi Vatan 2021 Tatbikatı ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir açıklama yapıldı.

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı’nda SİHA’dan MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atışın yapıldığının duyurulduğu açıklamada, “Deniz Kuvvetlerimizin envanterindeki TB-2 SİHA’dan, millî imkânlarla geliştirilen/üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile Doğu Akdeniz’deki su üstü hedefi tam isabetle vuruldu” denildi.

SİHA'dan Milli MAM-L füzesiyle en uzun menzilli atışta hedef tam isabetle vuruldu
OYNAT 00:32
SİHA'dan Milli MAM-L füzesiyle en uzun menzilli atışta hedef tam isabetle vuruldu
'Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nda milli imkânlarla üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesinin kullanımıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı, SİHA'dan MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atışın yapıldığı ve hedefin tam isabetle vurulduğunu açıkladı.

  • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın planlı, fiili tatbikatları arasında yer alan Mavi Vatan-2021’in fiili safhası Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de gerçekleştiriliyor. Tatbikata 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopter ile İHA’lar da katılıyor.

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