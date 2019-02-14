Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'dan 'sıkı duruş' mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, ana eğilime dair göstergelerde ve fiyatlama davranışlarında kalıcı bir iyileşme görülmesinin önemine dikkati çekerek, "Burada bir defaya mahsus bir baz etkisini veya göreli fiyatlarda değişime yol açan dışsal bir maliyet unsurunu kastetmiyoruz. Birçok farklı trend göstergesinde ve fiyatlama davranışlarında eş zamanlı iyileşmeler olması gerekiyor." dedi.

Çetinkaya, fiyat istikrarına yönelik kararlı duruşun mevcut şartlarda dengeli büyümeyi desteklediğini belirterek, fiyatlamalara dair öngörülebilirliğin artmasının fonlama koşullarını iyileştirip vadeleri daha da uzatarak ekonominin sağlıklı bir patikada ilerlemesine katkıda bulunacağını vurguladı.

Güçlü fiyat istikrarı odağının öngörülebilirliği artırarak finansal istikrarı desteklediği değerlendirmesinde bulunan Çetinkaya, "Dönemsel şartlar dikkate alınarak, finansal istikrara katkı sağlayacak yönde likidite adımları atılabilir. Bu araçların ve atılan adımların doğrudan para politikası duruşuna dair bir sinyal içeriği bulunmuyor. Cari dengedeki iyileşmenin yapısal alanlardaki tedbirlerle desteklenmesi uzun dönemde dengeli büyüme ve fiyat istikrarına katkıda bulunacaktır." dedi.

Çetinkaya, cari dengedeki hızlı düzelmeden finansal istikrara yönelik atılacak adımlara, para politikası duruşundan küresel ekonomiye kadar birçok konuda AA muhabirinin sorularına şu yanıtları verdi:

SORU: Küresel ekonomiye ilişkin gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Politika tasarımı açısından dış konjonktürün önemi nedir?

CEVAP: Küresel gelişmeler ekonomiyi başta finans ve ticaret olmak üzere çeşitli kanallardan etkilemekte. Yakın dönemde finansal piyasalarda görece sakin bir seyir gözlense de küresel büyümedeki yavaşlama eğilimi ve ticaret politikalarına ilişkin kaygılar risk iştahını sınırlayabilir. Para politikasını oluştururken bütün bu gelişmeleri ve olası riskleri dikkate alıyoruz. Asıl kritik hususun dış şoklara karşı dayanıklılığın artırılması olduğunu vurgulamalıyım. Bu açıdan bakıldığında makro politika koordinasyonunun güçlü bir şekilde sürdürülmesinin önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Yakın dönemde uygulanan politika bileşimi bu farkındalığı yansıtıyor. Merkez Bankası olarak bu süreçte verebileceğimiz en önemli katkı fiyat istikrarı odağını korumak olacak.

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SORU: Enflasyon Raporu Basın Toplantısı'nda "ikna edici bir düşüş" görene kadar para politikasında sıkı duruşun korunacağı yönünde bir ifade kullandınız. Bu ifadeyi nasıl okumak gerekir?

CEVAP: Ana eğilime dair göstergelerde ve fiyatlama davranışlarında kalıcı bir iyileşme görülmesi önemli. Burada bir defaya mahsus bir baz etkisini veya göreli fiyatlarda değişime yol açan dışsal bir maliyet unsurunu kastetmiyoruz. Birçok farklı trend göstergesinde ve fiyatlama davranışlarında eş zamanlı iyileşmeler olması gerekiyor. Bu çerçevede, ileriye dönük bir perspektifle fiyatlama davranışlarına ve beklenti oluşumuna dair mikro verileri yakından izliyoruz. Enflasyonda kısa zamanda güçlü iyileşme sağlanması beklentilerin ve fiyatlama davranışlarının düzelmesi açısından kritik önem taşımakta. Para politikası çerçevesi ve adımlarının bu yöndeki kararlılıkla şekillenmesi beklentiler kanalıyla dezenflasyon sürecine katkı verecektir.

SORU: İktisadi faaliyetin seyrine dair görüşler farklılaşıyor. Potansiyel büyüme ve önümüzdeki dönemde iktisadi faaliyet gelişmelerine ilişkin değerlendirmeleriniz neler?

CEVAP: Potansiyel büyüme kavramını ele alırken kısa vadeli konjonktürel gelişmeleri uzun vadeli yapısal dinamiklerden ayrıştırmamız gerekiyor. İçinde bulunduğumuz süreçte ekonomide gözlenen ivme kaybı döneme özgü konjonktürel gelişmeleri yansıtmakta. Öncelikle kısa vadede koordineli politikaların devamıyla dengelenme sürecinin iyi yönetilmesi, sonrasında ise kalıcı iyileştirme sağlayacak yapısal düzenlemelerle bu sürecin desteklenmesi önem taşıyor. Son dönemde atılan adımlar tam da bu perspektifi yansıtıyor. Yapısal alanlarda atılmakta olan adımlar istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme patikasını destekleyecektir.

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SORU: Bu süreçte para politikası duruşu ve iktisadi faaliyet ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

CEVAP: Fiyat istikrarına yönelik kararlı duruş mevcut şartlarda dengeli büyümeyi destekler. Enflasyon belirsizliğinin azaltılmasına yönelik koordineli politikalar risk primindeki düşüşe katkı vererek Türk lirası cinsinden istikrarlı fonlama imkanlarını iyileştiriyor, uzun vadeli faizleri aşağı çekiyor. Bu da iktisadi faaliyet ve yatırımlardaki toparlanmayı destekliyor. Para politikasındaki kararlı duruş eylül ayından bu yana uzun vadeli faizlerde gözlenen düşüşe önemli destek verdi. Fiyatlamalara dair öngörülebilirliğin artması fonlama koşullarını iyileştirip vadeleri daha da uzatarak ekonominin sağlıklı bir patikada ilerlemesine katkıda bulunacaktır.

SORU: Finansal istikrara ilişkin önümüzdeki dönemde TCMB’den adımlar beklenebilir mi? Bu adımların para politikası ile etkileşimi nasıl okunmalı?

CEVAP: Finansal sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesi para politikası etkinliği açısından çok önemli. Mevcut şartlarda güçlü fiyat istikrarı odağımızın öngörülebilirliği artırarak finansal istikrarı desteklediğini değerlendiriyoruz. Finansal aracılığın etkin işlemesini, gerek parasal aktarım mekanizması gerekse kaynakların dengeli ve verimli dağılımı açısından önemsiyoruz.

Bu çerçevede, Merkez Bankası ihtiyaç duyulduğunda likidite ve zorunlu karşılık araçlarını kullanmakta. Bu anlamda, geçen yıl attığımız çeşitli adımların piyasa oynaklıklarının azaltılması ve aktarımın güçlendirilmesi hedefleri bakımından etkili olduğunu düşünüyoruz.

Dönemsel şartlar dikkate alınarak, finansal istikrara katkı sağlayacak yönde, likidite adımları atılabilir. Bu araçların ve atılan adımların doğrudan para politikası duruşuna dair bir sinyal içeriği bulunmuyor. Likidite araçlarına dönük uygulamaları finansal aktarım çerçevesinde değerlendirmek daha doğru olur. Para politikasına dair duruşumuz net; enflasyon dinamiklerinde ikna edici bir iyileşme gözlenene kadar sıkı duruşu koruyacağız.

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SORU: Cari dengedeki hızlı düzeltmeyi nasıl görüyorsunuz?

CEVAP: 2018 yılının ortalarından itibaren ekonomideki dengelenme sürecinin belirginleşmesi ile birlikte cari açıkta hızlı bir daralma görmekteyiz. İktisadi faaliyette yavaşlama gözlenen dönemlerde cari işlemler dengesinin iyileşmesi beklenen bir gelişmedir; bununla birlikte, son dönemde ihracat ve turizm gelirlerindeki güçlü seyrin de dengelenme sürecini desteklediğini vurgulamak gerekiyor. Yani düzelmeyi sadece iç talep zayıflığına bağlamak eksik bir değerlendirme olur.

Cari dengedeki iyileşmenin yapısal alanlardaki tedbirlerle desteklenmesi uzun dönemde dengeli büyüme ve fiyat istikrarına katkıda bulunacaktır. Bu kapsamda özellikle verimlilik ve rekabet gücünü artıracak yapısal adımlar önemli. Tasarruf bilinci ve finansal farkındalığın güçlendirilmesi de cari dengedeki iyileşmenin kalıcı olması bakımından kritik önem taşımakta. Ayrıca basiretli borçlanmayı özendiren makroihtiyati tedbirlerin de bu süreci destekleyeceğini değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde bütün bu konuların ülkemizin gündeminde daha ağırlıklı olarak yer alması konusundaki çabalarımız devam edecek.

FOTOĞRAF 13 Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayata geçirileceğini açıkladığı tanzim satış mağazaları İstanbul ve Ankara'da pek çok noktada kuruldu. Belediyelerin aracılar olmadan sebzeyi doğrudan vatandaşa ulaştırması amacıyla oluşturulan satış yerleri ile gıda fiyatlarındaki yükselişin önüne geçilmek isteniyor. İstanbul ve Ankara'da kurulan tanzim satış noktalarında patates ve soğan 2 TL, domates 3 TL, salatalık 4 TL, patlıcan 4.5 TL, sivri biber 6 TL, çarliston biber 6 TL, dolmalık biber 6 TL, kıl biber 6 TL ve ıspanak 4 TL'den satışa sunuldu. Satışın ilk günü olmasına rağmen vatandaşın büyük ilgi gösterdiği ve uzun kuyrukların oluştuğu tanzim pazarlarda sabahtan öğleye kadar birçok noktada bir TIR ürünün yarısı satıldı. Tanzim pazarları ilk günden marketlerdeki fiyatları etkiledi. Büyük market zincirleri hemen etiket mesaisine başladı. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, tanzim satış noktalarının piyasada fiyatların düşürülmesinde etkili olduğunu belirterek, Marketlerde ve manavlarda da fiyatlarda ciddi gevşeme oldu. Belli marketler de projeye destek verdi. Özellikle patates ve soğanda 2 liradan satış yapmaya başladılar. dedi. Vatandaşın sıkıntısını gidermek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 34 ilçede 50 tanzim satış noktası kurulacak. Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında İstanbul'un 50 noktasındaki çadırlarda vatandaşlara sebze meyve satışı gerçekleşecek. İSTANBUL'DAKİ TANZİM SATIŞ NOKTALARI: 1 KAĞITHANE MEYDANI 2 MECİDİYEKÖY MEYDANI 3 AVCILAR MEYDANI 4 KADIKÖY MEYDANI 5 BAKIRKÖY MEYDANI 6 AKSARAY MEYDANI 7 EMİNÖNÜ MEYDANI 8 TAKSİM MEYDANI 9 KASIMPAŞA KIZILAY MEYDANI 10 BEYLİKDÜZÜ MEYDANI 11BAYRAMPAŞA MEYDANI 12 AĞCILAR MEYDANI 13 GÜNGÖREN MEYDANI 14 SULTANBEYLİ MEYDANI 15 SULTANGAZİ MEYDANI 16 GOP MEYDANI 17 SARIYER MEYDANI 18 BEŞİKTAŞ MEYDANI 19 ÜSKÜDAR MEYDANI 20 ŞİRİNEVLER MEYDANI 21 KARTAL MEYDANI 22 MALTEPE MEYDANI 23 PENDİK MEYDANI 24 TUZLA MEYDANI 25 SANCAKTEPE MEYDANI 26 ÜMRANİYE MEYDANI 27 ESENLER MEYDANI 28 ESENYURT MEYDANI 29 ÇEKMEKÖY MEYDANI 30 K.ÇEKMECE MEYDANI 31 ZEYTİNBURNU MEYDANI 32 BAHÇEŞEHİR 1.KISIM 33 BAŞAKŞEHİR 2.ETAP METRO ÇIKIŞI 34 BÜYÜKÇEKMECE 35 EYÜPSULTAN MEYDAN 36 ATAŞEHİR ÖRNEK MAHALLESİ 37 BEYKOZ KAVACIK MEYDAN 38 ÜSKÜDAR KİRAZLITEPE 39 FATİH KARAGÜMRÜK MEYDAN 40 BOSTANCI LUNAPARK 41 PENDİK SAHİL MEYDAN 42 HALKALI MEYDAN 43 ÜMRANİYE MEYDAN AVM OTOPARK 44 ATAŞEHİR MEYDAN 45 İSTİNYE İSPARK 46 ZEYTİNBURNU AVM 47 ALİBEYKÖY SİLAHTAR 48 HALİÇ 49 BAYRAMPAŞA YILDIRIM MAHALLESİ 50 ESENLER 100.YIL MAHALLESİ Ankara Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada kurulan halk sebze tanzim satış noktalarında 11 Şubat tarihinden itibaren ürünler satılmaya başlandı. ANKARA TANZİM SATIŞ NOKTALARI: İlk etapta, Abdi İpekçi Parkı, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kurtuluş Parkı, Altındağ Ulus Metrosu çıkışı, Altındağ Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Keçiören Kuyubaşı Metrosu çıkışı, Keçiören Belediyesi önü, Pursaklar Hicret Camisi önü, Etimesgut Belediyesi karşısı, Sincan Lale Meydanı, Mamak Şafaktepe Parkı, Mamak Bostancık Caddesi, Yenimahalle Batıkent Gimsa karşısı, Gölbaşı Belediyesi karşısında olmak üzere 15 noktada halk sebze tanzim satış noktası kuruldu. 2 KİLOLUK KOTA: İlk tanzim satış noktasında patates ve soğan 3 liradan, portakal 2, elma 2,5 liradan satılırken, biber 7, salatalık ve domates 3,5 liradan alıcı buluyor. Satışlar belediye koordinasyonunda mahallelerde seyyar olarak gerçekleştirilirken iki kiloluk kota uygulanıyor. TANZİM SATIŞ NEDİR? Tanzim etmek düzene koymayı veya düzen getirmeyi vurgular. Tanzim satmak ise kamu kurumlarının piyasaya müdahale şeklidir. Belediyeler ve halka hizmet amaçlı çalışan kamu kurumlarının halkın iyiliğine piyasaya ucuz ürün sunmasıdır. İlk etapta Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri tarafından uygulanmaya başlanacak. Özellikle fiyatında regülasyona ihtiyaç duyulan sebze meyvelere öncelik verilecek. Hangi ürünlerin, nerelerde satılacağını büyük şehir belediyeleri duyuracak. Tanzim satış marketlerdeki sebze meyve fiyatlarını da düşürdü Tanzim satış noktalarındaki fiyatlar büyük market zincirlerini telaşlandırdı. Market zincirleri, yarı yarıya daha ucuz sebze-meyve fiyatları karşısında etiket değiştirme telaşına girdi. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz "Marketlerde ve manavlarda da fiyatlarda ciddi gevşeme oldu." dedi. İşte marketlerdeki fiyatlar...