Sıkılaşma üretimi vurmasın: İhracatta yeni hedef 400 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Türkiye’nin ihracat hedeflerini anlattı. Türkiye’nin 2002’de 36 milyar dolar olan ihracatını 254 milyar dolara çıkardıklarına dikkat çeken Bolat, “2028 itibariyle 400 milyar dolar ihracatı, mal ihracatını hedef olarak belirledik. Biz bunu çalışarak belirledik. Yani kafadan atmadık. Nasıl bu rakama ulaşabileceğimizi çalışarak belirledik. Çünkü dünya ihracatından payımız 2002’de yüzde 0,5’ti, 2022 sonunda yüzde 1,02’ye ulaştık. Dün itibarıyla yüzde 1,04’e çıktık. Biz 2028’de yüzde 1,20’ye ulaşmayı hedefliyoruz. Üstüne çıkarsak ne ala. Hizmet ihracatında da 1 buçuk sene önce 59 milyar dolar olan ihracatımız geçen yıl 90 buçuk milyar dolara çıktı. Bu seneki hedefimiz 120 milyar dolar” dedi.





İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, döviz kurlarının bir geçiş dönemi sonrası, kısa süre içinde dengeye geleceğini öngördüklerini ifade etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleştirilen temmuz ayı İTO Meclis toplantısında konuşan Avdagiç, “Bu geçiş döneminde fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın hızla ortadan kaldırılması gerekiyor. Üreticinin, bugün sattığı ürünü, yarın hangi fiyattan yerine koyacağını ya da 3 ay sonra alacağı hammaddeyi hangi kur seviyesinden temin edeceğini bilmesi; enflasyon beklentilerinin kırılması ve beklenti enflasyonunun önlenmesi adına büyük önem taşıyor” dedi.





YENİ BİR KALKINMA HİKÂYESİ

Avdagiç, “Yeni kalkınma hikâyesinin ana teması faiz artışı ve yeni denge arayışı şeklinde özetlenebilir” dedi. Avdagiç, bu çerçevede Merkez Bankası’nın makro ihtiyati tedbirlerde sadeleştirmeye gideceğini açıklamasını önemsediklerini kaydetti.





ÖZEL BANKALAR KREDİYİ KISIYOR

Şekib Avdagiç, "Haziran ayının son haftası itibariyle özel bankaların ticari kredilerinde yıllık bazda küçülme yaşandığını görüyoruz. Yapılacak düzenlemelerle, özel sektörün yeniden uygun koşullarla finansmana erişmesinin önündeki engellerin hızla kaldırılması, ekonominin yeniden potansiyel büyüme seviyesini yakalamasının da yolunu açacaktır” diye konuştu.





SIKILAŞMA ÜRETİMİ YAVAŞLATMAMALI

Parasal sıkılaştırmanın üretim bantlarını yavaşlatmaması gerektiğine dikkati çeken İTO Başkanı Avdagiç, şu çağrıda bulundu: “O yüzden politika faizi seviyesi, üretim ve ticarete yönelik bir dizi tedbirle desteklenmeli. Merkez Bankası’nın kararlarının ‘ortaya konulacak öngörülebilir, kolay anlaşılır ve eşgüdümlü bir politika seti’ ile desteklenmesini ve böylece reel sektörün önünün açılmasını talep etmekteyiz. Öncelikle ve özellikle vurgulamak isteriz ki, sağlıklı işleyen bir kredi mekanizması; üretimin, istihdamın ve ihracatın olmazsa olmazıdır. Sağlıklı işleyen bir kredi mekanizması, ekonomik istikrarın da temel yapı taşlarından biridir. Kredi mekanizmasındaki bozulma, sadece finansman ihtiyacı bulunan işletmeleri etkilemekle kalmaz, domino etkisiyle piyasanın tüm işleyişini sekteye uğratır.”





Bolat’ın bakanlığı büyük bir şans

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ı İTO camiasının yakından tanıdığına dikkat çeken Avdagiç, Türk iş dünyasının öncü kuruluşu İstanbul Ticaret Odası Başkanı olarak ifade edeyim ki, Sayın Bakanımızla birlikte yol yürüyecek olmayı büyük bir şans ve ticaretin önündeki engelleri kaldırmak için büyük bir imkân olarak görüyorum” dedi.



