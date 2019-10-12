Silah reklamlarına yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı, Reklam Yönetmeliği'nin silah tanıtımlarını yasaklayan maddesinde değişikliğe gitti.

Düzenleme sonrası ilgili yönetmeliğin, ''Her türlü ateşli veya ateşsiz silah, silah üreticisi ve satıcısının reklamına izin verilemez.'' şeklinde maddesi;

''Yetkili makamlardan izin alarak faaliyet gösteren silah üreticisi ve satıcılarının; ilgili mevzuatında yer alan hükümlere aykırı olmamak koşuluyla kendilerine ait kurumsal internet sitelerinde yaptıkları tanıtımlar ve fuarlara katılım için hazırladıkları materyaller ile özel olarak avcılık ve atıcılık üzerine tematik yayın yapan mecralarda yayınladıkları reklamlar hariç olmak üzere, her türlü ateşli veya ateşsiz silah ile bunların üreticisi ve satıcısının reklamı yasaktır.” şeklinde değiştirildi.