Ekonomi Silah reklamlarına yeni düzenleme
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Silah reklamlarına yeni düzenleme

Reklam Yönetmeliği silahlarla ilgili kısımda değişikliğe gidildi. Yapılan düzenleme ile her türlü ateşli veya ateşsiz silah, silah üreticisi ve satıcısının reklamına izin verilmesini yasaklayan madde esnetilerek yetkili makamlardan izin alarak faaliyet gösteren silah üreticisi ve satıcılarının kendilerine ait kurumsal internet sitelerinde yaptıkları tanıtımlar ile tematik yayın yapan mecralarda yayınladıkları reklamlar kapsam dışına alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Ticaret Bakanlığı, Reklam Yönetmeliği'nin silah tanıtımlarını yasaklayan maddesinde değişikliğe gitti.

Düzenleme sonrası ilgili yönetmeliğin, ''Her türlü ateşli veya ateşsiz silah, silah üreticisi ve satıcısının reklamına izin verilemez.'' şeklinde maddesi;

''Yetkili makamlardan izin alarak faaliyet gösteren silah üreticisi ve satıcılarının; ilgili mevzuatında yer alan hükümlere aykırı olmamak koşuluyla kendilerine ait kurumsal internet sitelerinde yaptıkları tanıtımlar ve fuarlara katılım için hazırladıkları materyaller ile özel olarak avcılık ve atıcılık üzerine tematik yayın yapan mecralarda yayınladıkları reklamlar hariç olmak üzere, her türlü ateşli veya ateşsiz silah ile bunların üreticisi ve satıcısının reklamı yasaktır.” şeklinde değiştirildi.

Okul taşıtlarına yönelik kritik yaş düzenlemesi
EKONOMİ
Okul taşıtlarına yönelik kritik yaş düzenlemesi
Rasulayn kontrol altında

Rasulayn kontrol altında

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması.
Depremde bir kısmı yıkılmıştı

Depremde bir kısmı yıkılmıştı

Avcılar'da yıkılan minarede yetersiz demir kullanıldığı ortaya çıktı.
Rasul Ayn tamam sıra Tel Abyadda

Rasul Ayn tamam sıra Tel Abyad'da

Güncel Harita - ​Barış Pınarı Harekatı 4. gününde hızla ilerliyor.
Sisi PKK'lıları<br>Kahire'de ağırladı

Sisi PKK'lıları
Kahire'de ağırladı

Mısır'daki darbeci rejim, Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkmıştı.
Oğlum, o silahı at<br>ve teslim ol

Oğlum, o silahı at
ve teslim ol

​Evlat nöbetindeki baba, kaçırılan oğluna seslendi.
18 köy PKK'dan temizlendi

18 köy PKK'dan temizlendi

Suriye Milli Ordusu onlarca PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı.

Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
Yine gazeteciler hedefte

Yine gazeteciler hedefte

​Basın mensuplarının kaldığı otelin yakınına havan topu atıldı.
Terör yandaşı yine sahnede

Terör yandaşı yine sahnede

​CHP'nin konferansa davet ettiği Holmes: "Türkiye sivilleri katlediyor".

Rahat uyu intikamın alınacak

Rahat uyu intikamın alınacak

​PKK'nın şehit ettiği 9 aylık Muhammed son yolculuğuna uğurlandı.
YPG'den bir günde<br>3 farkı tiyatro

YPG'den bir günde
3 farkı tiyatro

YPG'liler Avrupa ve ABD'den medet umuyor.
Yaş sınırı aranmayacak

Yaş sınırı aranmayacak

​On binlerce okul taşıtı için kritik düzenleme.
Kahramanlığın cinsiyeti olmaz

Kahramanlığın cinsiyeti olmaz

"Yiğit Mehmetler olduğu kadar yiğit Ayşeler de var."
3 terörist daha yakalandı

3 terörist daha yakalandı

​Rasul Ayn'da terör örgütüne darbe üstüne darbe.
415 terörist etkisiz

415 terörist etkisiz

​Milli Savunma Bakanlığı harekata ilişkin açıklama yaptı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.