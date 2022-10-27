Ekonomi Silahlı drona en hafif tamburalı bombaatar entegre edilecek
SAVUNMA SANAYİ

Silahlı drona 'en hafif tamburalı bombaatar' entegre edilecek

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen silahlı dron Songar'a, sınıfının en hafif 6'lı tamburalı bombaatarı entegre edilecek.

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Haber Merkezi AA
Silahlı drona en hafif tamburalı bombaatar entegre edilecek
Asisguard Genel Müdürü Barış Düzgün, silahlı dronla çıktıkları serüvenin devam ettiğini söyledi.

REPKON Defence ve Asisguard arasında SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarında iş birliği protokolü imzalandı.

Buna göre, REPKON Savunma Sistemleri üretimi, muadilleri arasında sınıfının en hafif 6'lı tamburalı bombaatarı (RDS40-MGL), Asisguard'ın silahlı dronu Songar'a entegre edilecek.

Asisguard Genel Müdürü Barış Düzgün, silahlı dronla çıktıkları serüvenin devam ettiğini söyledi.

Songar'ın yurt dışı pazarlarda önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Düzgün, kullanıcıların drona farklı faydalı yükler eklenmesi konusunda talepler geldiğini bildirdi. Düzgün, şöyle konuştu:

  • "Bombaatar bunlarda biri. Daha önce bombaatarlı bir yapımız var ama müşteriden mühimmat sayısının artırılmasına yönelik talep alınca REPKON Defence'in 6'lı tamburalı bombaatarın dronumuza entegrasyonuna başladık. Aslında son aşamadayız. Sözleşme, bütün işler tamamlandıktan sonra yapıldı. Bir atış demomuz pek yakında olacak. Bunu ihracat bazında ilerletmek istiyoruz. 1 ay içinde test atışımızı tamamlamayı öngörüyoruz."

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Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde

REPKON Defence Genel Müdür Yardımcısı Uğur Cem Gürpınar da fuarda tamburalı ve otomatik bombaatar ürünlerini sergilediklerini söyledi.

Tamburalı bombaatarın sınıfının en hafifi olması dolayısıyla ilgi gördüğünü vurgulayan Gürpınar, bu özelliği, kabiliyetlerini ispat etmiş bir diğer Türk savunma sanayisi firmasıyla birleştirdiklerini belirtti.

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Songar'a bombaatarı entegre ederek hem yurt içi hem de yurt dışı talepleri karşılayacaklarını anlatan Gürpınar, "Tamburalı bombaatarımız şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Aynı zamanda ihracat için yoğun talep var. Rakiplerine göre hafif olması, namlusunun çelikten mamul olması ürünümüzü öne çıkartıyor." dedi.

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı 'ULAQ'da ikinci üretim başladı
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ARES Tersanesi ile Meteksan Savunma tarafından geliştirilen ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı, harp başlıklı Cirit Lazer Güdümlü Füze ve 12,7 milimetre uzaktan komutalı silah sistemi ile atışlarını başarıyla tamamladı. Firmalar, rüştünü ispatlayan ULAQ serisinde ikinci botun üretimine başladı.
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Savunma Sanayi Başkanlığı için yürütülen proje kapsamında ULAQ SİDA serisinin ikinci ürünü DSH opsiyon görev yüklü versiyonu, Antalya Serbest Bölgesindeki ARES Tersanesi'nde üretilecek.
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Yeni ULAQ SİDA, daha üstün özelliklere sahip olacak

ARES Tersanesi İnsansız Sistemler Proje Yöneticisi Onur Yıldırım, ULAQ SİDA'nın, zorlu deniz koşullarında insan hayatını riske atacak ortamlardan mürettebatı uzaklaştırmak ve riskli alanlarda daha emniyetli görevler icra edebilmek amacıyla geliştirildiğini belirtti.
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Botun uzaktan kontrol edilebilir bir bot olmanın ötesinde otonom bir araç olduğunu dile getiren Yıldırım, aracın C band ve uydu üzerinden kontrol edilebildiğini ya da otonom şekilde hareket edebildiğini kaydetti.
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İlk aracın ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir ULAQ SİDA için üretime devam ettiklerini anlatan Yıldırım, şunları söyledi:
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\"Üretimine başladığımız Denizaltı Savunma Harbi opsiyon görev yüklü versiyonu, prototip bottan teknik olarak daha üstün özelliklere sahip olacak. Üzerine koyduğumuz silah yükü daha gelişmiş olacak. Prototip olarak ürettiğimiz ULAQ, 2 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahipken yeni üretilecek ULAQ SİDA (DSH) botunda bu miktar 4,5-5 tonları bulacak. Mevcut botta güdümlü füze ya da 12,7 milimetre uzaktan komutalı silah sistemi entegre edilebilirken yeni üretilecek botumuz aynı anda hem liman savunma hem su üstü harbi görevlerini icra edebilecek kabiliyete sahip olacak, yani birden fazla faydalı yük aynı anda tekne üzerinde konuşlandırılabilecek. Tüm bu faydalı yüklere ek olarak yeni botun üzerinde deniz altı savunma harbine yönelik faydalı yükler de entegre edilecek.\"
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'Yerli motor için TÜMOSAN ile görüştük'

Onur Yıldırım, üretimlerde yerli ürün kullanımına büyük önem verdiklerini ve \"Ne Kadar Yerliysen O Kadar Millisin\" mottosuyla ürünleri dizayn ettiklerini belirtti. Bu doğrultuda her parçanın yerli olanını tedarik etmeye özen gösterdiklerini anlatan Yıldırım, \"Yerli motor üretimi yapan TÜMOSAN ile teknik görüşmeleri tamamladık. Gelinen noktada yeni üretimine başlanan ULAQ' da yerli motorlar kullanılacak. ULAQ botunda yerli motor kullanacak olmanın heyecanı ile beraber bu konuda ilk olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz.\" diye konuştu.
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Botun insansız savunmanın getirdiği çok sayıda avantaja sahip olacağını, personelin riskli alanlardan uzak tutulacağını dile getiren Yıldırım, botun mavi vatanda güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu her noktada kullanılabileceğini kaydetti.
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Yeni ürün için çalışmalara mayısta başladıklarını aktaran proje yöneticisi Yıldırım, \"12 ayda tamamlayıp, gelecek yıl mayısta testlerine başlamayı planlıyoruz. Kasım 2023'te de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edeceğiz.\" ifadesini kullandı.
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı 'ULAQ'da ikinci üretim başladı
Türk savunma sanayisi şirketlerinin iş birliğiyle geliştirilen Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı "ULAQ" serisinde Denizaltı Savunma Harbi (DSH) opsiyon görev yüklü versiyonunun üretimine Antalya'da başlandı. ARES Tersanesi İnsansız Sistemler Proje Yöneticisi Onur Yıldırım, "Yerli motor üretimi yapan TÜMOSAN ile teknik görüşmeleri tamamladık. Gelinen noktada yeni üretimine başlanan ULAQ' da yerli motorlar kullanılacak" dedi.


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