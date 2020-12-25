Ekonomi Sınıfında dünyanın en iyisi Milli İHA Anka sahadaki başarısını taçlandırdı
SAVUNMA SANAYİ

Sınıfında dünyanın en iyisi: Milli İHA Anka sahadaki başarısını taçlandırdı

Türk savunma sanayisinin özgün insansız hava aracı (İHA) Anka, ilk uçuşunun 10'uncu yılında ihracat başarısına ulaştı. TUSAŞ bugüne kadar güvenlik güçlerine 25 Anka teslim etti ve 75 bin operasyonel uçuş saatine ulaştı. Sınıfında dünyanın en iyi İHA'ları arasında gösterilen Anka ile ilk uçuşunun 10'uncu yılında ihracat başarısı elde edildi. Uydu kontrolü, yerli motor kullanımıyla Türkiye için ilklere imza atan Anka, Aksungur gibi çok daha gelişmiş bir hava aracının da temelini oluşturdu

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) mühendisleri tarafından tasarlanan ve birçok yerli alt yüklenici firmanın da görev aldığı Anka, montajı ve üretimi tamamlanarak 16 Temmuz 2010'da hangardan çıkarıldı ve motoru çalıştırıldı. 30 Aralık 2010'da ilk uçuşunu gerçekleştiren Anka, geçen sürede kendi kategorisinde dünyanın en iyi operatif sistemi olma hedefiyle sürekli geliştirildi. Gelişim sürecindeki en önemli aşamalardan biri uydudan kontrol yeteneği kazandırılması oldu. Orta irtifa uzun havada kalışlı İHA sistemi Anka, uydu yeteneğine sahip Türkiye'nin İHA'sı olarak kullanıma sunuldu.

  • Uydudan kontrol kabiliyetiyle görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz şatlarında otonom uçuş ve seyrüsefer yapabilen Anka-S, sınır güvenliği ve terörle mücadele harekatlarında etkin olarak kullanılıyor.

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Yurt dışına satılacak

TUSAŞ, Anka'nın ilk uçuşunun 10'uncu yılında Anka-S platformunu Tunus'a satarak ilk ihracat başarısını da yakaladı. Şirket, Anka'nın başka ülkelere satışı için girişimlerini sürdürüyor.

Yerli motora da kavuştu

TUSAŞ bugüne kadar güvenlik güçlerine 25 Anka teslim etti ve 75 bin operasyonel uçuş saatine ulaştı. Anka, bulundurduğu yüksek teknoloji faydalı yükleriyle tüm hava keşifleri, hedef tespit/tanımlama ve istihbarat misyonlarında kullanılabiliyor. Yoğun karıştırmanın olduğu zorlu muharebe koşullarında kendisini kanıtlayan Anka, yangın ve deprem gibi doğal afet durumlarında da çalışmalara destek verdi.

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Tunus Türkiye’den 3 adet ANKA-S İHA alıyor

Anka'nın gelişim sürecindeki bir diğer aşama ise yerli motor entegrasyonu oldu. PD-170 ile yerli motora kavuşan Anka, yeni motoruyla başarılı uçuşlar gerçekleştirdi.

Yerli savunmada en havalı hamle
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Yerli savunmada en havalı hamle

Milli İHA Anka Asya'da ihracata kilitlendi
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Milli İHA Anka Asya'da ihracata kilitlendi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Türk savunma sanayisinin milli insansız hava aracı çözümlerinden Anka'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde verdiği başarılı sınavla birçok ülkenin ihtiyacını karşılamaya talip oldu.


Aksungur'un yolunu açtı

TUSAŞ, ayrıca Anka platformunu kullanarak 17 ay gibi kısa sürede yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Aksungur'u geliştirdi.Havada 49 saat kalarak uçuş rekoruna imza atan Aksungur, istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri için hazır hale getirildi.

Aksungur tam yüklü mühimmatla 20 bin fit irtifada bir günden fazla uçtu
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