Sınır ötesinde sondaj: Afrika’dan Kafkaslar’a hidrokarbon aranacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, hidrokarbon alanında yürütülen çalışmaların sadece yurt içi ile sınırlı tutulmadığını belirterek, “Irak ve Libya başta olmak üzere Afrika, Kafkasya ve diğer coğrafyalarda petrol ve doğal gaz projelerinde yer alacağız” dedi.





1,5 MİLYON EVİN GAZI SAKARYA’DAN

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığın 2024 bütçesini sunan Bayraktar, şunları söyledi: “Sakarya Gaz Sahası’nda 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfi sonrası 3 yıldan kısa bir sürede doğal gazı Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’nde karaya çıkararak kullanıma sunduk. Sakarya Gaz Sahası’ndan hâlihazırda günlük yaklaşık 4 milyon metreküp üretime ulaştık. Bu üretim 1,5 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılıyor. Ücretsiz doğal gaz uygulaması kapsamında 6,4 milyar metreküp gazı vatandaşlarımıza sunuyoruz."





TÜKETİMİN YÜZDE 20’Sİ KENDİ KAYNAKLARIMIZ

Gabar bölgesinde günlük 23 bin varil ham petrol üretildiğini belirten Bayraktar, "Hedefimiz sadece Gabar’da 2024 yılı sonunda günlük 100 bin varil üretime ulaşarak yurt içi üretimimizi toplam günlük 200 bin varilin üzerine çıkarmak. Bu da tüketimimizin yaklaşık yüzde 20’sinin kendi kaynaklarımızdan karşılanması anlamına geliyor" diye konuştu.





NAHÇIVAN'A YILLIK 500 MİLYON METREKÜP GAZ

Gaz ihracatı ile ilgili bilgiler de veren Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü: "Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve son olarak Moldova ile gaz ihracatı anlaşmalarını hayata geçirdik. Önümüzdeki süreçte ihracat bağlantılarımıza yeni ülkelerin eklenmesine yönelik çalışacağız. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin ortak amaçları etrafında Nahçıvan’ın doğal gazının temin edilmesine yönelik Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'ni en kısa zamanda tamamlayarak Nahçıvan’ın 500 milyon metreküplük yıllık doğal gaz ihtiyacının tamamını karşılayacağız. Sinop ve Trakya nükleer güç santrali için görüşmelerimiz sürüyor."









Yenilenebilirde yerlilik arttı

Elektrik kurulu gücün 3,3 katına çıktığını söyleyen Bayraktar, "Bu güç 106 bin megavata ulaştı. Yerli kaynak oranı, yüzde 55’i yenilenebilir enerji olmak üzere yüzde 66 seviyesinde. Sanayimize güneş panellerinde yüzde 77, rüzgâr türbinlerinde ise yüzde 60 yerli üretim kabiliyeti kazandırdık" ifadesini kullandı.





220 milyar TL cepte kaldı

Komisyonda konuşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise şunları söyledi: “Küresel enerji krizi nedeniyle 18 ay boyunca uyguladığımız Azami Uzlaştırma Fiyat Mekanizması ile arz güvenliğimiz sekteye uğramamış ve vatandaşlarımız olağanüstü maliyet artışlarından azami düzeyde korunmuştur. AUF katkısı ile elektrik tarifelerinde nihai faturalarda yüzde 130’luk fiyat artışının önüne geçilirken 220 milyar TL’yi bulan bir meblağ da vatandaşlarımızın cebinde kalmıştır.”



