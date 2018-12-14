Ekonomi Sınırsız kotaya sınırsız fiyat
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İnternet fiyatları ne kadar? Sınırsız internet paketi fiyatları ne kadar oldu?

Sınırsız kotaya sınırsız fiyat

İnternette kotasız döneme az bir süre kala yeni paketler açıklanıyor. Kotasız paketlerin fiyatlarının yüksekliği dikkat çekerken, taahhüdü devam edenlerin mevcut paketlerini ücret değişmeden limitsiz kullanabilecekleri açıklandı.

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Türk Telekom ve Turkcell Superonline AKK'siz tarifelerini açıkladı.
Türk Telekom ve Turkcell Superonline AKK'siz tarifelerini açıkladı.

İnternet hızlarının belli bir kullanımdan sonra düşürülmesine neden olan Adil Kullanım Kotası’nın (AKK) kalkması için sürdürülen çalışmalar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AKK’nin 2018 yılı sonunda kaldırılacağını ve 1 Ocak’ta AKK’siz dönemin başlayacağını açıklamıştı. Milliyet'te yer alan habere göre operatörler bu yönde çalışmalarını sürdürürken, AKK’siz tarifelerini de açıklıyorlar. Türk Telekom ve Turkcell Superonline tarifelerini açıkladı.

TAAHHÜTLÜYE ARTIŞ YOK

Türk Telekom tarifelerini ilk açıklayan operatör olurken, fiyatları da tepki çekti. Hepsinin AKK’li paketlerden yüksek olduğu görüldü. Sektör yetkilileri, yeni fiyatların yüksek olmadığını şu anda kullanılan kotalı paketlerin kotasıza çevrilmesi durumunda benzer fiyatların çıkacağını da ileri sürdü. Türk Telekom’un bir önceki gün açıkladığı Adil Kullanım Kotası olmayan taahhütlü fiyatları şöyle: “4 Mbps 59.90 TL, 6 Mbps 69.90 TL, 8 Mbps 79.90 TL, 16 Mbps 92.90 TL, 24 Mbps 119.90 TL, 35 Mbps 149.90 TL, 50 Mbps 249 TL, 100 Mbps 336 TL.”

Türk Telekom’un web sitesinde ‘sıkça sorulan sorular’ başlığı altında sorulara da yanıt verildi. En çok merak edilen soru ise aboneliği ve taahhüdü devam edenlerin tarifelerine ne olacağı. Türk Telekom sitesinde bu soruya şu yanıtı verdi:

“Taahhüt süresince, mevcut paketlerin taahhütlü ücretleri değişmeden limitsiz hizmet sunulacaktır. Taahhüt bitiminde de limitsiz kullanım hakkı devam edecek ve müşterilerimiz dilerse taahhütlerini yenileyerek limitsiz internetten mevcut müşterilerimize özel avantajlı fiyatlarla faydalanabilecekler.

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Mevcut müşterilerimize özel kampanyalarımız çok yakında duyurulacaktır.”

FATURA TUTARLARI DEĞİŞECEK Mİ?

‘Limitsize geçişle birlikte fatura tutarlarında değişiklik olacak mı’ sorusuna da Türk Telekom sitesinde şu yanıt verildi: “Hayır, yapılan düzenleme nedeniyle müşterilerimizin fatura tutarlarında bir değişiklik olmayacaktır. Müşterilerimiz mevcutta kullandıkları paketlerin ücretleri üzerinden ek hiç bir ücret ödemeden limitsiz paketlere geçirilecektir.”

D-Smart da kotasız yeni paketini duyurdu. ‘Kota Kota değil, Doya Doya İnternet’ sloganıyla ilk AKK’siz tarifesini açıklayan D-Smart, 10 megabit hıza kadar gerçek sınırsız interneti 70 TL’ye veriyor. Diğer operatörlerden farklı olarak aynı zamanda uydu TV paketleri de sunan D-Smart 10 Megabit’e kadar sınırsız interneti Hoş Geldin TV paketiyle birlikte 80 TL’ye satışa açtı. Turknet ise, 2017 yılından beri kotasız paketler sunmaya devam ediyor.

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