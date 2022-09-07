Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Bayraktar TB2 satın almak istiyoruz

Sırbistan'a kimlikle seyahat dönemi başladı: Adeta bir şehirden bir şehre gider gibi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Artık kimlikle Sırbistan'dan Türkiye'ye rahatlıkla seyahat edilebilecek. Türkiye'den de Sırbistan'a kimlikle seyahat edilebilecek. Adeta kendi ülkenizde bir şehirden bir şehre gider gibi yeni bir süreci başlatmış oluyoruz' ifadelerini kullandı.