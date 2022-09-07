Ekonomi Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic Bayraktar TB2 satın almak istiyoruz
SAVUNMA SANAYİ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Bayraktar TB2 satın almak istiyoruz

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında; Türk yapım Bayraktar SİHA'larını satın almak istiyoruz. Taleplerimizi ortaya koyacağız" açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Bayraktar TB2 satın almak istiyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan'da mevkidaşı Aleksandar Vuçiç ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında; Sırbistan'ın Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'larından satın almak istediğini söyledi.

Balkan turundaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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Vucic, Sırbistan'ın Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'larından satın almak istediğini söyledi.

'BAYRAKTAR'LA İLGİLİ TALEPLERİMİZİ SUNACAĞIZ'

  • Sırp lider, "Savunma Sanayii alanında daha fazla iş birliği için görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'den Bayraktar SİHA'ları satın almak istiyoruz. Bu konuda gelecek sene adım atacağız. Sırbistan'ın bunları satın alabileceğini umuyoruz. Bayraktar'la ilgili taleplerimizi ortaya koyacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 günlük Balkan Turu kapsamında dün Bosna Hersek'i ziyaret etmişti. Erdoğan yarın da Hırvatistan'da temaslarda bulunacak.

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