Sırbistan’a da doğal gaz satacağız

Yeni enerji hatları ve keşifleriyle enerji merkezi olma yolunda ilerleyen Türkiye, doğal gaz ihracı yaptığı ülkelere yenilerini ekliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Balkan ülkelerine yönelik doğal gaz ticaret anlaşmalarının kapsamını genişletmek istiyor. Türkiye; Macaristan, Bulgaristan, Moldova ve Romanya’nın ardından Sırbistan’a da doğal gaz ihraç etmeye hazırlanıyor.

TÜRK AKIM ÜZERİNDEN

Komşularıyla doğal gaz ticaretini geliştirmek isteyen Türkiye, bu ülkelerin ardından şimdi de Sırbistan ile doğal ticaretine yönelik bir anlaşma için çalışma yürütüyor. Halihazırda Sırbistan gaz ihtiyacını Rusya’dan karşılıyor. Rus gazı, Sırbistan’a Türk Akım Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden ulaştırılıyor. Türk Akım Doğal Gaz Boru Hattı’nın Sırbistan ayağı 2021 yılında faaliyete geçti. O dönem için boru hattı üzerinden Sırbistan’a günlük yaklaşık 6 milyon metreküp doğal gazın ulaştırılması planlanıyordu. Türkiye ile yapılacak olası bir anlaşmada da Türk Akım Doğal Gaz Boru Hattı’nın kullanılabileceği belirtiliyor.

DÖRT ÜLKEYE SATIŞ SÜRÜYOR

Türkiye ilk olarak geçtiğimiz yıl ocak ayında Bulgaristan ile doğal gaz ihracatı anlaşması yaptı. Türkiye'den Bulgaristan'a 13 yıl süreyle yıllık 1,5 milyar metreküp doğal gaz ihracatını kapsayan anlaşma imzalandı. Ardından ilk kez sınırı olmayan bir ülkeye boru hatlarıyla gaz ihraç etmek için imzayı atan Türkiye’den Macaristan’a 275 milyon metreküplük doğal gaz ihracatı öngörülüyor. Yılın üçüncü gaz ihracatı anlaşması Romanya ile yapıldı. Türkiye, günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gazı Romanya’ya ihraç ediyor. Türkiye, Karadeniz’e komşu Bulgaristan ve Romanya ile iş birliğinin kapsamını da genişletmek istiyor. Yılın dördüncü doğal gaz ihracat anlaşması ise Moldova ile imzalandı. Türkiye, Moldova’ya günlük 2 milyon metreküp doğal gaz ihraç ediyor.

HATLARIN GEÇİŞKENLİĞİ ARTACAK

Türkiye’nin doğal gaz merkezi olmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Depo kapasitesinin ve boru hatlarındaki geçişkenliğin artmasıyla ilgili de çalışmalar sürüyor. Yine TBMM'de kısa bir zaman önce kanunlaşan yasa tasarısı ile gazın boru hatlarının yanı sıra sıvılaştırılarak satılabilmesi için de hukuki altyapı oluşturuldu. Bu hukuki altyapı ile Türkiye gazını daha aktif olarak farklı ülkelere ulaştırabilecek.







