Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesinde ilk deneme sürüşü aralık ayı sonunda gerçekleştirilecek

Sivas ile Yerköy arasında ise ilk deneme sürüşünün Aralık ayı sonunda gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Türkiye’de ulaşım alanında devam eden en büyük projelerden birisi olan Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı. Projenin bir çok etabı tamamlanırken 2019 yılı sonunda ilk deneme sürüşlerinin başlaması hedefleniyor.

Sivas ile Yerköy arasında ise ilk deneme sürüşünün Aralık ayı sonunda gerçekleştirilmesi bekleniyor.

İHA Türkiye’de ulaşım alanında devam eden en büyük projelerden birisi olan Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan yüklenici firma ve projenin iştirakleri bir araya gelip durum değerlendirme toplantısı yaptı. Yetkililerden projede gelinen aşama hakkında bilgi aldı.

Toplantıda Sivas ile Yerköy arasında ilk deneme sürüşünün Aralık ayı sonunda gerçekleştirmenin hedeflendiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı’ndan önce hattın hizmete alınması talimatını vermişti.

FOTOĞRAF 19 TCDD tarafından Alman Siemens firmasından temin edilen ve test sürüşleri tamamlanan turkuaz renkli yeni çok yüksek hızlı tren setlerinden ilki Ankara-Konya YHT hattında bugün hizmete girdi.​ TCDD Yüksek Hızlı Tren Bölge Müdürü Abdurrahman Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul ve İstanbul-Konya'daki mevcut ve yapımı devam eden Ankara-Sivas, Ankara-İzmir YHT hatları ile Konya-Karaman ve Bursa-Bilecik hızlı tren hatlarında kullanılmak üzere 7 adet çok yüksek hızlı tren seti temini projesi kapsamında sipariş verildiğini anımsattı. YHT ilk seferine başladı YHT ilk seferine başladı YHT ilk seferine başladı YHT ilk seferine başladı YHT ilk seferine başladı YHT ilk seferine başladı YHT ilk seferine başladı YHT ilk seferine başladı YHT ilk seferine başladı YHT ilk seferine başladı YHT ilk seferine başladı YHT ilk seferine başladı YHT ilk seferine başladı YHT ilk seferine başladı YHT ilk seferine başladı YHT ilk seferine başladı YHT ilk seferine başladı YHT ilk seferine başladı TCDD tarafından Alman Siemens firmasından temin edilen ve test sürüşleri tamamlanan turkuaz renkli yeni çok yüksek hızlı tren setlerinden ilki Ankara-Konya YHT hattında bugün hizmete girdi. BiP'te paylaş

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