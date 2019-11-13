Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesinde ilk deneme sürüşü aralık ayı sonunda gerçekleştirilecek

Türkiye’de ulaşım alanında devam eden en büyük projelerden birisi olan Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı. Projenin bir çok etabı tamamlanırken 2019 yılı sonunda ilk deneme sürüşlerinin başlaması hedefleniyor.
Sivas ile Yerköy arasında ise ilk deneme sürüşünün Aralık ayı sonunda gerçekleştirilmesi bekleniyor.
İHA
Türkiye’de ulaşım alanında devam eden en büyük projelerden birisi olan Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı.
Sivas Valisi Salih Ayhan yüklenici firma ve projenin iştirakleri bir araya gelip durum değerlendirme toplantısı yaptı. Yetkililerden projede gelinen aşama hakkında bilgi aldı.
Toplantıda Sivas ile Yerköy arasında ilk deneme sürüşünün Aralık ayı sonunda gerçekleştirmenin hedeflendiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı’ndan önce hattın hizmete alınması talimatını vermişti.
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TCDD tarafından Alman Siemens firmasından temin edilen ve test sürüşleri tamamlanan turkuaz renkli yeni çok yüksek hızlı tren setlerinden ilki Ankara-Konya YHT hattında bugün hizmete girdi.
TCDD Yüksek Hızlı Tren Bölge Müdürü Abdurrahman Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul ve İstanbul-Konya'daki mevcut ve yapımı devam eden Ankara-Sivas, Ankara-İzmir YHT hatları ile Konya-Karaman ve Bursa-Bilecik hızlı tren hatlarında kullanılmak üzere 7 adet çok yüksek hızlı tren seti temini projesi kapsamında sipariş verildiğini anımsattı.
YHT ilk seferine başladı
YHT ilk seferine başladı
YHT ilk seferine başladı
YHT ilk seferine başladı
YHT ilk seferine başladı
YHT ilk seferine başladı
YHT ilk seferine başladı
YHT ilk seferine başladı
YHT ilk seferine başladı
YHT ilk seferine başladı
YHT ilk seferine başladı
YHT ilk seferine başladı
YHT ilk seferine başladı
YHT ilk seferine başladı
YHT ilk seferine başladı
YHT ilk seferine başladı
YHT ilk seferine başladı
YHT ilk seferine başladı
TCDD tarafından Alman Siemens firmasından temin edilen ve test sürüşleri tamamlanan turkuaz renkli yeni çok yüksek hızlı tren setlerinden ilki Ankara-Konya YHT hattında bugün hizmete girdi.
FOTOĞRAF
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Yenişafak YHT'yi sizin için test etti!
Hattın 4 milyar dolar olan maliyetinin 2 milyar doları krediden oluştu. Foto: Sedat Özkömeç
Hatta 755 sanat yapısı inşa edildi. Köseköy-Gebze arasındaki bölüm 150 milyon avroluk AB hibesi ile yapıldı. Foto: Sedat Özkömeç
Ankara-İstanbul YHT hattında ilk etapta Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Pamukova, Sapanca, İzmit, Gebze ve Pendik olmak üzere toplam 9 durak bulunacak. Foto: Sedat Özkömeç
Hattın tamamen hizmete girdikten sonra iki şehir arasındaki seyahat süresi ilk etapta 3,5 saate, kısa vadede de 3 saate düşecek. Foto: Sedat Özkömeç
Toplam 533 kilometrelik Ankara-İstanbul YHT hattının 245 kilometrelik Ankara-Eskişehir bölümü 2009'da hizmete açılmıştı. Foto: Sedat Özkömeç
İETT'YLE ULAŞILACAK İETT, Pendik Yüksek Hızlı Tren İstasyonu'na kolay ulaşım için Anadolu ve Avrupa yakasından toplam 9 hattı bu istasyona entegre etti. Foto: Sedat Özkömeç
Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katılımıyla gerçekleşecek törenden sonra yaklaşık 20 bin kişilik iftar verilecek. Bilet fiyatları törenden sonra açıklanacak. Foto: Sedat Özkömeç
Törende 20 bin kişilik iftar Yüksek Hızlı Tren bugün 14.30'da Eskişehir'de yapılacak törenin ardından, 18.30'da Pendik istasyonunda yapılacak açılışla hizmete girecek. Foto: Sedat Özkömeç
YÜK TRENLERİNE AYRI HAT GELİYOR Hat tamamlanınca yük trenleri ve yolcu trenleri ayrı hatlardan seyahat edecek. Foto: Sedat Özkömeç
Açılışı bugün yapılacak olan İstanbul Ankara Yüksek Hızlı Tren hattını Yeni Şafak okurları için test ettik. Hattın hazır olduğunu söyleyen TCDD yetkilileri, 'gönül rahatlığıyla seyahat edilebilir' dedi. Sedat Özkömeç'in objektifinden...
Yüksek Hızlı Tren 43 dakikada İzmit'e, 1 saat 10 dakikada Sakarya Arifiye'ye, 2 saat 22 dakikada Eskişehir'e, 3 saat 42 dakikada da Ankara'ya ulaşmış olacak. Foto: Sedat Özkömeç
Günde 6 gidiş 6 dönüş olmak üzere yapılacak tren seferlerinde Pendik'ten kalkacak...Foto: Sedat Özkömeç
YHT'nin hızı saatte 250 km'ye çıkabiliyor Foto: Sedat Özkömeç
Daha önce yaşanan sorunlar ihataların sürekli vatandaşlar tarafından geçiş için sökülmesinden kaynaklanıyordu. Bunların önlemi alındı. Alt geçit ve üst geçitler yapıldı. Foto: Sedat Özkömeç
Yolcuların güvenli bir şekilde, gönül rahatlığıyla Yüksek Hızlı Tren'le seyahat edebileceklerini söyleyen TCDD yetkilileri, 'Hiçbir problem yok. Bu konuda çok hassasız. Raporlarımızı aldık. Tren hattımız hazır. Foto: Sedat Özkömeç
Yüksek Hızlı Tren, altyapısı ile birlikte tamamen yenilen bu hattı diğer trenlerle ortak kullanıyor. Foto: Sedat Özkömeç
Yüksek Hızlı Tren Pendik Köseköy arası normal konvansiyonel hat olduğu için 120 km hızla seyahat ediyor. Foto: Sedat Özkömeç
Normal sefer yapar gibi test sürüşü gerçekleştirilen hatta, yüklenici firma görevlileri ile birlikte, sinyalizasyon ve sertifikalandırma işlemleri tamamlandı Foto: Sedat Özkömeç
Bugün 18.30'daki törenle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından açılacak olan İstanbul Ankara Yüksek Hızlı Tren hattında son ana kadar test sürüşleri devam etti. Foto: Sedat Özkömeç
Açılışı bugün yapılacak olan İstanbul Ankara Yüksek Hızlı Tren hattını Yeni Şafak muhabiri Emeti Saruhan okurlarımız için test etti. Hattın hazır olduğunu söyleyen TCDD yetkilileri, 'gönül rahatlığıyla seyahat edilebilir' dedi. İşte Sedat Özkömeç'in objektifinden YHT'nin en güzel kareleri...
Yenişafak YHT'yi sizin için test etti!
Yenişafak YHT'yi sizin için test etti!