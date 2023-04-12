Sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan dev geminin Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

Sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan dev gemi 16 Nisan'da Türkiye'de olacak.
Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber tüm dünyayı etkisi altına alan bir enerji krizi yaşanırken, Türkiye doğal gaz depolarını dolu tutmak, arz güvenliği ve enerjide merkez ülke konumunu güçlendirmek için LNG alımlarına devam ediyor.
Hatay limanına yanaşacak
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, Cezayir'den dün ayrılan LNG gemisi Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 16 Nisan’da Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU'ya (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) yanaşması planlanıyor. Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.