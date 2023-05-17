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Ekonomi

Soğan muhalefetin elinde patladı: Tarlada 4 liraya kadar düştü

31 Mart'ta hasadına başlandığında tarlada 17-18 TL'ye satılan soğanın fiyatı, ürün bolluğu ve ihracat yasağı nedeniyle 4-5 TL'ye kadar geriledi.

17:36 . 17/05/2023 Çarşamba
DHA
Soğan tarlada 4 liraya kadar düştü.

Soğan tarlada 4 liraya kadar düştü.

Son dönemde artan soğan fiyatları tartışma konusu oldu. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, elinde soğanla video çekti ve artan fiyatlardan dolayı halkı tercihleri konusunda yönlendirmeye çalıştı. Ancak Millet İttifakı'nın bu politikası kısa süre içerisinde patladı. Soğan fiyatları üzerinden muhalefet yapanlar ise yeni hasadın başlamasıyla hayal kırıklığı yaşıyor.

4 liraya kadar düştü

Adana’da bu yıl 23 bin dönümde yapılan ve Türkiye’de ilk kez 31 Mart’ta hasadı başlayan soğanın tarladaki fiyatı 17-18 TL’den 4-5 TL’ye kadar düştü. Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, fiyatların düşmesinde ihracatın kapalı olması, talebin azlığı ve ürün bolluğunun etkili olduğunu söyledi.

"Ürünler tarlada kalmaya başlıyor"

"Şu an toplanmayı bekleyen soğanın dönüm birime 2 TL zaten işçilik masrafı var" diyen İncefikir şöyle devam etti: "Üretici bunu satamazsa bazı bölgelerde tarlasını ürünlerle bile sürmeye başlıyor. Ürünler tarlada kalmaya başlıyor. Bunun için en önemli şeyin tarımsal planlama olduğunu vurguluyoruz. Ekim alanlarının ne kadar olması gerektiği, ne kadar tükettiğimiz, ne kadar sattığımız, ne kadar ihraç ettiğimizle ilgili planların hazırlanmasıyla birlikte bu tip sorunların önüne geçilebileceğini düşünüyoruz. Tarladan şu an 4-5 TL’ye çıkan ürünler halde 6-7 TL arası satılıyor. Kentin bazı bölgelerindeki marketlerde, manavlarda 7-8 TL’ye satılıyor ancak büyük marketlerde farklı masrafların üzerine eklenmesiyle 15-16 TL seviyelerine kadar yükselebiliyor."



#Kemal Kılıçdaroğlu
#soğan
#adana
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