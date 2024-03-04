ŞOK Marketler'den ‘her gün ucuz fiyat' kampanyası

ŞOK Marketler; Ayçiçek yağından beyaz ete, patatesten soğana, sütten yumurtaya, pirinçten bakliyata kadar bir evin en temel ihtiyaçları arasında yer alan onlarca çeşit ürünü ‘her gün ucuz fiyat' ilkesiyle raflarına taşıyacak. Seçili temel ihtiyaç ürünlerinde ucuzluk sağlanarak müşterilerin bu ürünlere daha rahat ulaşması hedefleniyor. Ayrıca ŞOK'un sadakat programı Win üyesi olan müşterilere özel avantajlar ve Ramazan ayında da sürecek Win kampanyaları ile müşterilerin kazançlı alışveriş yapabilecekleri belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, “ŞOK Marketler olarak daima ülkemizin ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkı vermek üzere çalışıyor, ülkemizin 81 ilinde temel ürünleri mümkün olan en uygun fiyatlarla müşterilerimizle buluşturuyoruz. Dayanışma ve paylaşma ayı Ramazan'ı karşılamaya hazırlandığımız bugünlerde de Ramazan bereketinin hanelere taşınmasına destek olmak amacıyla temel ihtiyaç ürünleri arasından belirlediğimiz ürün gruplarında fiyatları oldukça düşük tutacağız. Amacımız bu ürünlerde geçici indirimler yapmak yerine sürekli ucuz fiyatı korumak. Geçen sene hem ocak ayında düzenlediğimiz fiyat sabitleme kampanyası hem de Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına özel olarak ekim ayında gerçekleştirdiğimiz indirim kampanyası ile sektöre öncülük etmiş; enflasyonla mücadeleye ve hane halkı ekonomisine önemli katkı sunmuştuk. Yeni kampanyamız ile de amacımız Türkiye'nin dört bir yanında halkımızın temel ihtiyaç ürünlerine daima ucuz fiyatlarla ulaşmasını sağlamak” diye konuştu.