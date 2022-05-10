Bakan Bilgin'den '3600 ek gösterge' açıklaması: Bu ayın sonunda bitmiş olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" ifadelerine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.

Hükümet olarak çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirten Bilgin, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini kaydetti.

HAZİRAN ENFLASYONU NEDEN ÖNEMLİ?

Memur ve memur emeklileri temmuz ayında toplu sözleşme gereği ek olarak enflasyon farkı alıyor. 6 aylık enflasyon farkı mevcut sözleşme zammına ekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir zam alıyor. Ocak-haziran döneminde oluşan enflasyon oranı kadar emekli maaşlarına zam yapılıyor. Bu nedenle memur ve emeklilere yapılacak zam oranları için 4 Temmuz'da açıklanacak haziran enflasyonu belirleyici olacak.

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3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

Ankara'da 36. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Açılış Programı'na katılan Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmasın hakkında da bilgi verdi.

Bakan Bilgin "Kamu personelinin 3600 ek gösterge için en kapsamlı düzenleme yapacağımızı ifade etmek isterim, bu ayın sonunda bitirmiş olacağız. Ayrıntısını o gün paylaşacağız" dedi.

FOTOĞRAF 11 3600 ek gösterge düzenlemesinde kritik günler. Mayıs ayında sonuçlanması beklenen 3600 ek gösterge için son toplantı tarihi belli oldu. Ek göstergenin yükselmesiyle maaş, emekli aylıkları ve ikramiyelerde artışlar olacak. Memur ve memur emeklisinin gözü bu düzenlemede. 3600 ek gösterge meslek kanunuyla öğretmenlere verildi. Yeni düzenlemeyle polis, hemşire ve din görevlileri de bu hakka sahip olacak. 3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM<br><br>Ek göstergelerle ilgili Bakan Bilgin mayıs ayı içerisinde tamamlanacağını işaret etti. Son toplantıda ek göstergenin kapsamı tamamlanmış olacak. Burada ek gösterge kapsamında olmayan memurların sisteme dahil edilip edilmemesi tartışılıyor. \"4 milyon aktif memurumuz yararlanmış olacak. Şu an 3 milyon 175 bin memurumuz aktif olarak ek gösterge kapsamındadır. Yaklaşık 850 bin civarında memurumuz ek gösterge kapsamı dışında. Bunların sisteme dahil edilip edilmemesi söz konusu olacak. Emekli memurumuz 2 milyon civarında. Toplamda 6 milyon aktif ve pasif memurumuzu ilgilendiren ek gösterge konusu mayıs ayında sonlanmış olacak.\" EK GÖSTERGE TOPLANTISI NE ZAMAN?<br><br>TRT Haber'in haberine göre, son toplantının ise 10 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Ardından taslak teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek. Bu yasama döneminde düzenlemenin yasalaşması bekleniyor. Kamu çalışanları için ek göstergenin yükselmesi üç farklı ödeme türünü etkileyecek. 3600 ek gösterge alacak memurların maaşları, emekli aylıkları ile emekli olurken aldıkları ikramiyelerde artış olacak.<br><br> 3600 EK GÖSTERGE NEDİR?<br><br>Yapılan çalışmaların odak noktasında emekliler var. Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırken maaşlarının, Emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. 3600 ek göstergede son viraj: Milyonlarca çalışan gözünü yarınki toplantıya çevirdi 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son viraja girildi. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri dahil birçok meslek grubundan milyonlarca memur ve memur emeklisini etkileyecek olan 3600 ek göstergede üçüncü ve son toplantı 10 Mayıs'ta gerçekleşecek. Kritik toplantının ardından nihai şeklini alacak olan düzenleme, teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek. Peki, 3600 ek göstergenin yükselmesiyle ne olacak, kimler faydalanabilecek? İşte 3600 ek gösterge ile ilgili son bilgiler...

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