Ekonomi Asgari ücrete ikinci zam geliyor mu? Bakan Bilginden yanıt geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asgari ücrete ikinci zam geliyor mu? Bakan Bilgin'den yanıt geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yıl ortasında zam gelebileceğine ilişkin konuşmalarla ilgili, "Olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
SON DAKİKA 3600 Ek Gösterge ve Asgari Ücret Açıklaması: Asgari Ücrete İkinci Zam Geliyor Mu?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklama yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yıl ortasında zam gelebileceğine ilişkin yapılan konuşmalara yanıt verdi.

  • Bilgin, "Asgari ücret aralıkta belirlenir. tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir" ifadelerini kullanırken, 3600 ek gösterge için ise seçimlerin beklenmeyeceğini belirterek, teknik çalışmaların mayısta bitirilip kamuoyuna sunulacağını aktardı.

Dünya gazetesinden Hakan Güldağ, Maruf Buzcugil ve Hüseyin Gökçe’nin sorularını yanıtlayan Bilgin şunları kaydetti:

3600 EK GÖSTERGE İLE İLGİLİ HANGİ AŞAMADAYIZ? SEÇİM Mİ BEKLENECEK?

"Seçim beklenmeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene içinde çıkacağız diye açıkladı. Çalışmalarımızı ona göre yürüttük, Mayıs’ta 3600 ile ilgili teknik çalışmaları bitirmiş olacağız. Kamuoyuna takdim edeceğiz. Kanun değişikliği gerekiyor, Mayıs’ta bütün çalışmamızı bitiririz, Meclis’e sunulacak hale getiririz, Meclis nasıl uygun görürse gerekli kararlar verilir"

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KAPSAM İLE İLGİLİ BİR DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

"Sayın Cumhurbaşkanımız belli gruplar açıklamıştı. Ancak bazı özellikler ve statüler de var. Örneğin, polisler var içinde ama il emniyet müdürü ile aynı gösterge olmuyor. Hemşire ile il sağlık müdürü aynı olmaz. Bunların hepsini ele alıyoruz. Kamudaki bürokratik hiyerarşiyi tahrip etmeyen bir 3600 düzenlemesi yapacağız, ikincisi maliyet. Bu düzenleme, kamuya ilave bir yük getirecek ama bunun Türkiye’nin bütçe dengelerini, ekonomik sorunlarını ağırlaştığı dönemde getireceği yükü dikkate alacağız. Önümüzde 3 farklı senaryo var kapsam ve maliyete göre. Bütün kamu personelini, statüleri elimizde, aldıkları ücret, emekli ikramiyelerini bildiğimiz tablomuz var. Bunları Sayın Cumhurbaşkanına sunacağız, Mayıs ayında biter yani iş"

ASGARİ ÜCRET TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK Mİ?

Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50’nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım.

Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık’ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık’tır.

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