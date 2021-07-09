AK Parti'den yeni torba yasa teklifi

AK Parti, 18 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamede değişiklik ön gören torba kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sunuldu.
Teklifte ekonomik düzenlemeler yer aldı.
TEKLİFTE YER ALAN MADDELER
-Yeni teklif ile terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması gibi birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi 31 Temmuz’dan itibaren 3 yıl uzatılabilecek.
-Güvenlik korucularının ücreti asgari ücretin altında kalmayacak.
-Tütün ticareti yapanlara yönelik cezalar bir yıl ertelenecek.
-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu personelinin başka kurumlara geçişini önlemek ve kurumsal hafızayı daimi kılmak amacıyla kurumda tabip ve eczacı olarak çalışanlara döner sermayeden ek ödeme yapılması öngörüldü.
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