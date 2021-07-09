Ekonomi AK Partiden yeni torba yasa teklifi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

AK Parti'den yeni torba yasa teklifi

Ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifini ak Parti tarafından TBMM başkanlığına sunuldu. Yeni teklif ile terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması gibi birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi 31 Temmuz’dan itibaren 3 yıl uzatılabilecek. İşte torba yasada yer alan diğer maddeler...

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SON DAKİKA: ​AK Partiden yeni torba yasa teklifi
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AK Parti, 18 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamede değişiklik ön gören torba kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Teklifte ekonomik düzenlemeler yer aldı.

TEKLİFTE YER ALAN MADDELER

-Yeni teklif ile terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması gibi birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi 31 Temmuz’dan itibaren 3 yıl uzatılabilecek.

-Güvenlik korucularının ücreti asgari ücretin altında kalmayacak.

-Tütün ticareti yapanlara yönelik cezalar bir yıl ertelenecek.

-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu personelinin başka kurumlara geçişini önlemek ve kurumsal hafızayı daimi kılmak amacıyla kurumda tabip ve eczacı olarak çalışanlara döner sermayeden ek ödeme yapılması öngörüldü.

Ayrıntılar geliyor...

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