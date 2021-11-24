Ekonomi Benzin, motorin ve LPGye bu geceden itibaren zam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzin, motorin ve LPG'ye bu geceden itibaren zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre; bu gece yarısından itibaren benzine 1.02 TL, motorine 1,06 TL, LPG'ye 65 kuruş zam geldi.

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Haber Merkezi AA
Son dakika... Akaryakıta zam (Akaryakıta ne kadar zam geldi)
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) akaryakıta yapılan yeni zamları duyurdu. Karara göre litre fiyatına benzine 1.02 lira, motorine 1.06 lira, LPG'ye 65 kuruş zam artış yapıldı.

Zamlı fiyatlar pompaya yansıyacak ve bu geceden itibaren geçerli olacak.

Benzin, motorin ve otogazda son fiyatlar ne?

Bugünkü zamla birlikte Ankara'da benzinin litre fiyatı 8,72 TL'den 9,73 TL'ye, İstanbul'da benzinin litre fiyatı 9,68 TL'ye, İzmir'de benzinin litre fiyatı 9,75 TL'ye çıkacak.

Otogaza yapılan zammın ardındansa litre fiyatı İstanbul’da 7,54 TL’den 8,19 TL’ye, Ankara’da 7,64 TL'den 8,29 TL’ye, İzmir’de 7,66 TL'den 8,31 TL’ye yükselecek.

  • Motorininse litresi ise Ankara’da 9,82 TL’ye, İstanbul’da 9,76 TL’ye, İzmir’de 9,84 TL’ye yükselecek.

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