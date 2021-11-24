Benzin, motorin ve LPG'ye bu geceden itibaren zam Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre; bu gece yarısından itibaren benzine 1.02 TL, motorine 1,06 TL, LPG'ye 65 kuruş zam geldi.

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