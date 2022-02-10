Bakan Dönmez duyurdu: Faturalara yeni düzenleme yolda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye genelinde 21 dağıtım şirketinin temsilcileriyle yarın saat 14.00'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında, son yıllarda yapılan altyapı yatırımları ve mevcut durumu görüşecek.
Görüşme kapsamında, yangın, sel, deprem ve yoğun kış koşulları gibi olası afet durumlarında şirketlerin planları ve yol haritaları masaya yatırılacak.
Şirket yetkililerinin, bu çerçevede küresel iklim değişikliği çalışmalarına ve afet senaryolarına ilişkin sunum yapmaları bekleniyor.
Bakan Dönmez ayrıca, şirket yetkililerinden 2022'de yapılacak yatırımlar hakkında bilgi alacak.
FOTOĞRAF 16
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 01 Ocak'tan itibaren getirilen kademeli fiyat tarifesinde hanelerde 150 kWh'ye kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dâhil 1,37 TL'den faturalandırılacağını duyurmuştu.
Bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyatın ise 2,06 TL olacağı açıklanmıştı.
Bloomberg HT'nin haberine göre; Türkiye'de hanelerin ortalama elektrik tüketimi yaklaşık 230 kWh.
42 TL DÜŞMÜŞ OLACAK<br><br>Eski ve yeni tarife limitine göre hesaplandığında 30 günlük fatura 210 kilovatsaate göre yaklaşık 42 TL düşmüş olacak.
Eskiden 370,8 TL iken fatura 210 kWh limitine göre hesaplandığında 328,9 TL’ye düşecek.
Yani yüzde 11,3 daha düşük fatura demek.
Aynı hesaba göre 2 çocuklu 4 kişilik bir ailenin 253 kilovatsaate ulaşan faturası ise aylık 418,2 TL'den 376,2 TL'ye inecek.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU<br><br>Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:
\"Bir başka önemli konu da elektrik faturalarında yaşanan artışlardır.
Salgın döneminde dünyada kömür fiyatları 5 kat, doğal gaz fiyatları 10 kat artarken biz ülkemizde bunu vatandaşlarımıza yansıtmamak için yoğun gayret gösterdik.
Uzunca bir süre doğal gazda yüzde 75, elektrik faturalarında yüzde 50 sübvansiyon uyguladık.
Yılbaşı itibariyle enerji piyasalarında sürdürülebilirliği sağlamak için tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmek durumunda kaldık.
Vatandaşlarımızın elektrik faturalarının iki kat, hatta üç kat arttığı yönündeki şikayetleri üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik.
Bu çerçevede en düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan tüketim tutarını 7 kilovata, dolayısıyla aylık tüketimi de 150 kilovattan 210 kilovata çıkartıyoruz.
Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası vatandaşlarımız lehine yapılacak bu yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir\"
Elektrik tarifesine yeni düzenleme: Faturaya kaç lira yansıyacak belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası elektrik faturalarında düşük tarifeden yüksek tarifeye geçiş için tüketim kotasının aylık 210 kilovatsaate çıkarılacağını duyurdu. Karara göre, eski ve yeni tarife limiti hesaplandığında 30 günlük fatura 210 kilovatsaate göre yaklaşık 42 TL'lik bir indirim olacak. Peki yeni elektrik tarifesine göre faturalar nasıl hesaplanır? İşte detaylar...
FOTOĞRAF 10
İstanbul Ticaret Odası Ücretliler Geçinme Endeksi'nde bulunan 242 ürün arasında ocak ayında en çok fiyatı artan, yüzde 90 artış ile elektrik oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre de tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) ocak ayında en fazla fiyatı artan ürün yüzde 70 ile elektrikti. Hal böyle olunca elektrik faturalarına gelen zamlar sonrası vatandaşlar tasarruf etmenin yollarını ararken çok az kişinin bildiği bir yöntem açıklandı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mühendislik Fakültesi Enerji Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Fertelli tasarruf etmek isteyenler için saat 22.00 – 06.00 uyarısında bulundu.<br><br>
Prof. Dr. Fertelli çamaşır, bulaşık, kurutma makinesi gibi elektrikli ev aletlerinin 22.00-06.00 saatleri arasında kullanıldığında yüzde 8 ila yüzde 14 arasında tasarruf sağlandığını kaydetti.
500 kWh’ın üstünde tüketimi bulunan aboneler üç zamanlı tarifeye geçip, elektrik tüketimlerinin bir bölümünü gece döneminde gerçekleştirebilirlerse, elektriği puant dönemine göre yüzde 65 ucuza kullanarak toplam tüketim değerlerine bağlı olarak faturalarını yüzde 8-14 arasında azaltabileceğini dile getirdi.
Prof. Dr. Fertelli, elektrik faturalandırmalarında tek zamanlı ve çok zamanlı olmak üzere iki farklı tarife uygulandığını, 1 Şubat 2022 tarihli yeni düzenleme ile meskenlerde 3 zaman dilimine bölündüğünü ve her dilim için ayrı elektrik fiyatı uygulandığını belirterek şunları söyledi:
“06.00-17.00 arası gündüz dönemi, elektriğin en pahalı olduğu zaman dilimi 17.00-22.00 arası puant dönemi ve elektriğin en ucuz olduğu zaman dilimi 22.00-06.00 arası gece dönemidir. Bu iki farklı tarife alternatifi kullanıcılar tarafından fazla bilinmiyor.
Aboneler mutlaka faturalarında yer alan tüketim değerlerini incelemeli, tüketimlerini daha çok gece zaman diliminde gerçekleştirenler ile tüketimlerinin belirli bir kısmını puant ve gündüz döneminden üç zamanlı tarifenin en avantajlı dönemi olan gece dönemine kaydırabilecek olanlar üç zamanlı tarifeyi tercih ederek önemli oranda tasarruf edebilirler.\"
Elektrik faturalarında 22.00 detayı: Yüzde 14 tasarruf sağlayabilirsiniz
Elektrik faturalarına gelen zamlar sonrasında tüketiciler tasarruf etmenin yollarını aramaya başladı. Birçok yöntem yeniden hatırlanırken uzmanlardan faturaları düşürecek çok bilinmeyen bir detaya dikkat çekildi. 3 zamanlı tarife ile çamaşır, bulaşık, kurutma makinesi gibi elektrikli ev aletlerinde yüzde 14 arasında tasarruf sağlanabilir. Peki elektrik faturasını düşürmek için neler yapılabilir? İşte detaylar...
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Elektrik faturalarına yeni düzenleme