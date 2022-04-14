Bakan Varank: KOSGEB aracılığıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programını başlatıyoruz

Bakan Kurum'dan TOKİ müjdesi: 81 ilimizde yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuk olduğu canlı yayında iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları ve kentsel dönüşüm planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Biz TOKİ'yle yakın zamanda yine bir sosyal konut hamlesini 81 ilimizde yapacağız.' diyen Bakan Kurum, haziran ayında da bir TOKİ müjdesi verileceğini belirtti. Bakan Kurum, bu müjdenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacağını söyledi.