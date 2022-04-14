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Ekonomi Bakan Varank KOSGEB aracılığıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programını başlatıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Varank: KOSGEB aracılığıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programını başlatıyoruz

Varank:"KOSGEB aracılığıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programını başlatıyoruz. İşletmelerin yetkilendirilmiş kişilere yaptıracakları enerji etüdü maliyetlerini karşılayacağız"

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Haber Merkezi AA
Son dakika: ​Bakan Varank: KOSGEB aracılığıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programını başlatıyoruz
Bakan Varank

Varank:"KOSGEB aracılığıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programını başlatıyoruz. İşletmelerin yetkilendirilmiş kişilere yaptıracakları enerji etüdü maliyetlerini karşılayacağız"

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