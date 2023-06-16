Emeklilere ödemeler 17-23 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Emekliler normalde maaşlarını her ayın 17'siyle 26'sı arasında alıyordu. Ancak bayram nedeniyle ödeme tarihleri değişecek. 14,4 milyon emekliye toplam 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.