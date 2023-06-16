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Ekonomi

Emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinde tarih belli oldu: Bayram öncesi hesaplarda olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı. 14,4 milyon emekliye toplam 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.

10:32 . 16/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Emeklilere ödemeler 17-23 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Emekliler normalde maaşlarını her ayın 17'siyle 26'sı arasında alıyordu. Ancak bayram nedeniyle ödeme tarihleri değişecek. 14,4 milyon emekliye toplam 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği ödeme takvimi şöyle:

Maaşı ayın 17-18'sinde alanlar 17 Haziran'da


Maaşını 19-20'sinde alanlar 18 Haziran'da


Maaşını 21-22'sinde alanlar 19 Haziran'da


Maaşını 23-24'ünde alanlar 20 Haziran'da


Maaşını 25-26'sında alanlar 21 Hazrian'da alabilecek.


Bağ-Kur emeklileri 22 Haziran'da bu ayki maaşını alacak.

Emekli Sandığı kapsamındakilerin ödemeleri 23 Haziran tarihinde ödenecek.



#Emekli aylıkları
#Bayram ikramiyeleri
#Maaş
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