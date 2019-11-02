Ekonomi Fitch Türkiyenin kredi notunu revize etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Son dakika: Fitch Türkiye'nin kredi notu revize etti

Fitch Türkiye'nin kredi notunu revize etti

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederek görünümünü "Negatif"ten "Durağan"a revize etti. Kuruluş, en son 2012 Kasım ayında Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmişti. Fitch, Türkiye'de enflasyonun 2020 sonunda %12, 2021 sonunda yüzde 10 olacağını tahmin ediyor, büyüme tahmini ise 2020 için yüzde 3,1, 2021 için yüzde 3,6.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederek görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etti.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "BB-" olduğu, görünümünün ise "negatif"ten "durağan"a revize edildiği bildirildi.

Türkiye ilerleme kaydetti

Türkiye ekonomisinin dengelenme konusunda ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, temmuz ayından beri aşağı yönlü risklerde bir rahatlama olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu rahatlamalara gerekçe olarak, cari işlemler dengesinin iyileşmesi, döviz rezervlerinin artması, ekonomik büyümenin devam etmesi, enflasyonun düşmesi, faiz oranlarının aşağı çekilmesine rağmen Türk lirasının değer kazanması, daha destekleyici küresel finansman koşullarının oluşması ve ABD'nin Suriye ile ilgili Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararının kaldırılması gösterildi.

Türk lirasının, Merkez Bankası'nın 1000 baz puan faiz indirim yapmasına rağmen temmuz ayından beri ABD dolarına karşı 5,48-5,92 arasında işlem görerek istikrarlı kaldığına vurgu yapılan açıklamada, ülkenin dış finansman ihtiyacının hala yüksek ve bir kırılganlık kaynağı olmaya devam ettiği savunuldu.

Jeopolitik riskler etki ediyor

Jeopolitik risklerin, Türkiye'nin notu üzerindeki etkisinin devam ettiğine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonunun, daha geniş kapsamlı bir çatışma olmazsa, ülkenin kredi notu üzerinde önemli bir etkisinin olmasının beklenmediği ifade edildi.

Türkiye'nin 2019 yılı büyüme beklentisini yukarı yönlü revize ederek, yüzde 0,3'den yüzde 0,8'e yükseltti. Fitch, ülkenin gelecek yıl için büyüme tahmini ise yüzde 3,1 ve 2021 için de yüzde 3,6 olarak açıkladı.

Enflasyon tahmini

  • Fitch, Türkiye'de enflasyonun gelecek yılın sonunda yüzde 12, 2021 sonunda ise yüzde 10 olacağını tahmininde bulunurken, yıllıklandırılmış bütçe açığının GSYİH'ye oranının bu yıl yüzde 2,4'den yüzde 3,3 yükselmesini beklediğini bildirdi.
  • Ekonomik görünümünün "negatif"ten "durağan"a revize edilmesi, Fitch'in 7 yıl aradan sonra Türkiye ekonomisi değerlendirmesinde attığı ilk olumlu yönde adım olarak dikkati çekti.

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