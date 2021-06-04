1 metreküp doğal gaz fiyatı ne kadar? 2021 doğal gaz fiyatları kaç dolar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta vatandaşlara yeni enerji rezervinin müjdesini verdi. Filyos Limanı'nda yapılan açıklamaya göre, Türkiye; 135 metreküp yeni doğal gaz rezervi keşfetti.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. Fatih sondaj gemimiz, Sakarya gaz sahasında Amasra-1 kuyusunda, 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yaptı. Böylece Karadeniz'de bulunan rezerv miktarı toplam 540 milyar metreküpe ulaştı." dedi. Erdoğan, rezervlerin 2023'te kullanıma sunulacağını ifade etti.

Geçtiğimiz yıl 320 milyar ve 85 milyar metreküp olmak üzere iki doğal gaz rezervi bulunduğu açıklanmıştı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi

1 metreküp doğal kaç lira yapıyor?

Doğal gaz sektörü, 2021'in başında gazın geçerli yeni fiyatını, bin metreküpte 173 dolar olarak açıklamıştı. Yeni yılın ilk çeyreğinde fiyatlar 165-170 dolar düzeyinde ilerlemişti.

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Yılın ikinci çeyreğinde ise petrol ve türevlerindeki artışa bağlı olarak gaz fiyatının 182 doların üzerine çıkabileceği hesaplanmıştı.

Fakat kurlardaki dalgalanma nedeniyle bin metreküp doğal gazın fiyatı Avrupa'da 110-120 dolar, Türkiye'de ise, 250 ila 280 dolar seviyesinde işlem görüyor.

1 m3 doğal gazdan elde edilen enerji miktarı

EPDK'nın tebliğde belirttiği değerlere göre, 1 metreküp doğal gaz tüketiminden elde edilen enerji miktarı 10,64 kWh standart değer olarak kabul edilir.

Doğal Gaz (1 m3 = 10,64 kWh)

Hane doğal gazı fiyatı

İGDAŞ'ta yer alan bilgilere göre;

Abone Doğalgaz Satış Fiyatı (TL/KWH TL/m3)

0,16018204 / 1,7043369056 TL'dir