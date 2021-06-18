Ekonomi Rusya Türkiyeye uçuşları yeniden başlatıyor
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Rusya Türkiye'ye uçuşları yeniden başlatıyor

Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı aldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, "Rus heyetinin değerlendirmesine göre, Türkiye’de maske kullanımına dikkat edilirken, kontroller organize bir şekilde yapılıyor. Gerekli maske ve hijyen malzemeleri de bulunuyor." dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, "Rusya'nın ülkemize uçuşları başlatması, güvenin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Son dakika haberi: ​Rusya Türkiyeye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı aldı | Rusya Türkiyeye uçuşları neden durdurdu?
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Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, başkent Moskova’da video konferans yöntemiyle yaptığı basın toplantısında, uçuşların tekrar başlamasına yönelik Rus heyetin Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretin sona erdiğini belirtti.

Türk yetkililerin, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili bir rehber hazırladığını söyleyen Golikova, "Rus heyetinin değerlendirmesine göre, Türkiye’de maske kullanımına dikkat edilirken, kontroller organize bir şekilde yapılıyor. Gerekli maske ve hijyen malzemeleri de bulunuyor." dedi.

"22 Haziran itibarıyla yeniden başlıyor"

Türkiye’deki turizm tesislerinde çalışanlara yönelik aşılama sürecinin de başarıyla yürütüldüğüne işaret eden Golikova, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye’ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındı." diye konuştu.

Golikova, Türkiye’nin yanı sıra ABD, Belçika, Bulgaristan, Ürdün, İrlanda ve İtalya ile de uçuşların tekrar başlatılmasına karar verildiğini söyledi.

Bakan Ersoy: Güvenin göstergesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya'nın ülkemize uçuşları başlatması, güvenin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

12 Nisan'da askıya alınmıştı

Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlar, 12 Nisan'da alınan kararla 15 Nisan ila 1 Haziran arasında geçici olarak kısıtlanmıştı.

Kısıtlama haziran ayı başında bir kez daha uzatılmıştı.

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