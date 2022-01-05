Ekonomi Toggun yeni Sedan modeli tanıtıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Togg'un yeni Sedan modeli tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni Sedan modeli, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilendi. İlk kez görücüye çıkan otomobili, Togg Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş, İngilizce yaptığı sunumla dünyaya tanıttı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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TOGG'un yeni Sedan modeli

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni Sedan modeli, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilendi.

TOGG'un yeni Sedan modeli ABD'deki fuarda görücüye çıktı
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TOGG'un yeni Sedan modeli ABD'deki fuarda görücüye çıktı
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un yeni Sedan modeli, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilendi. TOGG Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın İngilizce yaptığı sunumu fuardaki otomobil severler ilgiyle izledi.

YENİ LOGOSUYLA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, marka isminin ardından logosunu da belirledi.

Logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı’nın bir araya gelmesini simgeliyor. Logo aynı zamanda Togg'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor. Yeni logo, 21 Aralık'ta paylaşılan videoda, ilk kez otomobilin üzerinde görülmüştü.

SIFIRDAN 100'E 4.8 SANİYEDE ÇIKIŞ

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın tanıtım sırasında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"Akıllı cihaz alanında sunduklarımıza bakacak olursak çok büyük bir aks aralığı var. 200 ile 3400 beygir gücü sunuyoruz. 0'dan 100'e 4.8 saniyede çıkış 500 km WLTP menzili sunuyoruz.

Boya atölyemizdeki uçucu bileşik salımları Avrupa standartlarının 7'de 1'inde, Türkiye standartlarında 9'da 1'inde.

2023'TE SERİ ÜRETİM

Seri üretim 2023'ün ilk çeyreğinde başlamış olacak. Prototip ve test çalışmaları başarılı bir şekilde devam ediyor.

Bu yeni dünyada pilin hücreden modüle, modülden pakete kadar gitmesinden bahsediyorduk. Ortağımız güç konusunda lider. Yüksek enerjili hücreler konusunda da öncü. Otomotiv işi için değil, enerji depolama işleri için de yapacağız. Sadece otomotiv, Türkiye için değil. Bir dizi ülke var. Afrika ülkeleri dahil olmak üzere. Ve bu şirketi 15 gbw hücre ve paket boyutuna ulaştıracağız.

Nadir karbonnötr fabrikalarından birine sahip olacağız."

TOGG paylaştı: ABD'de tanıtılan TOGG'un yeni Sedan modeli göz kamaştırdı
OYNAT 00:50
TOGG paylaştı: ABD'de tanıtılan TOGG'un yeni Sedan modeli göz kamaştırdı
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un yeni Sedan modeli, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilendi. İlk kez görücüye çıkan otomobili, TOGG Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş, İngilizce yaptığı sunumla dünyaya tanıttı. TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yen Sedan modeline ait görüntüler yer alırken, 'Togg'un dinamik ve yenilikçi vizyon otomobili ile tanışmaya hazır mısınız?' ifadeleri kullanıldı.

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