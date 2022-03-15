Ekonomi Akaryakıtta önemli gelişme Benzin ve motorine indirim bekleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akaryakıtta önemli gelişme: Benzin ve motorine indirim bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 16 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim bekleniyor.

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Motorin fiyatlarına 15 Mart'ta gelen 2 lira 38 kuruşluk indirimin ardından, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir indirim bekleniyor.

NTV'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre; 16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim hesaplanıyor.

Pompaya yansıması bekleniyor

Kesin rakamlar net olmamakla birlikte; indirim tutarlarının pompaya yansıması bekleniyor.

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Benzine kaç lira indirim yapılacak? Akaryakıt indirimi bu gece bekleniyor!

EPDK'da akaryakıt zirvesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, artan akaryakıt fiyatlarına çözüm üretmek ve akaryakıt sektörünün sorunlarını dinlemek üzere yarın sektör temsilcilerini toplantıya çağırdı. Toplantıda vatandaşın ve akaryakıt bayilerinin artan fiyatlar karşısında korunmasına yönelik çözüm önerileri konuşulacak.

Nakit ödeyene indirim

Bayilerden gelen talepler çerçevesinde örneğin nakit satışlara daha düşük fiyatlı tarife belirlenip belirlenemeyeceğine bakılacak. Nakliye ücretlerine düzenleme yapılması yönünde talep değerlendirilecek.

EPDK'da akaryakıt zirvesi: Benzin ve motorine yeni tarife geliyor
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Akaryakıtta son dönemde artan fiyatların ardından akaryakıt sektörü çözüm arayışıyla bir araya gelecek.<br><br>
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NTV'nin haberine göre; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) öncülüğünde sektörün bileşenleri 16 Mart Çarşamba günü toplanacak.
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Fiyat artışları sonrasında akaryakıt bayilerinin durumu ile ilgili değerlendirmeler yapılacak.
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Bayilerden gelen talepler çerçevesinde örneğin nakit satışlara daha düşük fiyatlı tarife belirlenip belirlenemeyeceğine bakılacak.
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Nakliye ücretlerine düzenleme yapılması yönünde talep değerlendirilecek.
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Kredi kartı komisyonlarından rahatsız olan akaryakıt bayilerinin, nakit ve kredi kartı ile satışlar için farklı fiyat uygulanması önerisini gündeme getireceği öğrenildi. Bayiler, bu kapsamda nakitle yakıt alımının daha ucuz yapılabileceği bir formülü gündeme taşıyacak. <br>
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Bayi karlarının dağıtımcılarla yarı yarıya paylaşıldığına dikkat çeken bayi temsilcileri, kredi kartı komisyonlarının da dağıtıcılarla eşit şekilde paylaşılmasını talep edecek.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) akaryakıt satışına yönelik özel düzenleme yapmasını isteyen akaryakıtçılar, bankaların akaryakıt satışlarına yönelik farklı bir komisyon tarifesi getirebileceğini ifade ediyor
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Akaryakıtta nakliye ücretlerinin kâr paylarının dışında hesaplanması, nakliye fiyatlarının il, ilçe ve bölge bazında mesafeye göre belirlenmesi talebi de masaya gelecek.
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Dağıtım şirketlerinin toptancılara yaptığı indirimin fiyat hesabına dahil edilmesiyle de indirimin akaryakıt bayilerine yansıtılması, bu şekilde hem tüketicinin daha ucuza yakıt alabileceği, hem de bayilerin yükünün hafifletilebileceği ifade ediliyor.
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Dağıtım şirketlerinin yaptığı akaryakıt indirimlerinin bayilere kesinti olarak yansıtılmamasının da talepler arasında olabileceği de belirtiliyor.
EPDK'da akaryakıt zirvesi: Benzin ve motorine yeni tarife geliyor
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, artan akaryakıt fiyatlarına çözüm üretmek ve akaryakıt sektörünün sorunlarını dinlemek üzere 16 Mart Çarşamba gününe sektör temsilcilerini toplantıya çağırdı. Toplantıda vatandaşın ve akaryakıt bayilerinin artan fiyatlar karşısında korunmasına yönelik çözüm önerileri konuşulacak.


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