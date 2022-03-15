Akaryakıtta önemli gelişme: Benzin ve motorine indirim bekleniyor

Motorin fiyatlarına 15 Mart'ta gelen 2 lira 38 kuruşluk indirimin ardından, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir indirim bekleniyor.
NTV'nin sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre; 16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim hesaplanıyor.
Pompaya yansıması bekleniyor
Kesin rakamlar net olmamakla birlikte; indirim tutarlarının pompaya yansıması bekleniyor.
EPDK'da akaryakıt zirvesi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, artan akaryakıt fiyatlarına çözüm üretmek ve akaryakıt sektörünün sorunlarını dinlemek üzere yarın sektör temsilcilerini toplantıya çağırdı. Toplantıda vatandaşın ve akaryakıt bayilerinin artan fiyatlar karşısında korunmasına yönelik çözüm önerileri konuşulacak.
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Nakit ödeyene indirim
Bayilerden gelen talepler çerçevesinde örneğin nakit satışlara daha düşük fiyatlı tarife belirlenip belirlenemeyeceğine bakılacak. Nakliye ücretlerine düzenleme yapılması yönünde talep değerlendirilecek.