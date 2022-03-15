Akaryakıtta önemli gelişme: Benzin ve motorine indirim bekleniyor

Dağıtım şirketlerinin toptancılara yaptığı indirimin fiyat hesabına dahil edilmesiyle de indirimin akaryakıt bayilerine yansıtılması, bu şekilde hem tüketicinin daha ucuza yakıt alabileceği, hem de bayilerin yükünün hafifletilebileceği ifade ediliyor.