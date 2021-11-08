Ekonomi Elektrik faturalarına düzenleme TRT payı ve enerji fonu kesintileri kalkıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Elektrik faturalarına düzenleme: TRT payı ve enerji fonu kesintileri kalkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintilerini kaldırma kararı aldıklarını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberleri: Elektik faturalarındaki TRT payı kalktı, TRT payı nedir? Enerji fonu nedir?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

TRT payı kalktı

  • Erdoğan, elektrik faturalarına getirilen yeni düzenlemeyi açıklayarak, elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintilerini kaldırma kararı aldıklarını duyurdu.

Elektrik enerji fonu nedir?

Türkiye’de nüfus ve elektrik tüketimi her geçen yıl arttığı için altyapı ihtiyacı da aynı hızda artar. Bu nedenle elektrik altyapı yatırımlarının karşılanabilmesi için tüm kullanıcılardan elektrik enerji fonu ücreti tahsil edilir. Bu oran enerji tüketim bedelinin %0,7’si üzerinden hesaplanmaktadır.

Elektrik faturası TRT payı nedir?

  • Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun giderlerinin karşılanabilmesi için elektrik faturalarında TRT payı isimli bir bedel yer alır. TRT payı, faturada yer alan enerji tüketimi bedelinin %2’sine tekabül eder. Sanayi tipi kullanıcılardan TRT payı alınmamaktadır.

Her 100 TL'lik tüketimde 3.25 TL daha az ödenecek

2020 yılında TRT, tüm hanelerdeki elektrik faturalarından 1 milyar TL kasasına koymuştu. Bir başka değişle vatandaşlar faturalarındaki yüzde 2’lik ek kesinti ile 1 yılda TRT’ye 1 milyar lira kaynak sağlamıştı.

  • Her iki kesintinin sona ermesiyle vatandaş her 100 TL’lik bir elektrik tüketim bedeli üzerinde 3.25 TL daha az ödeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji fonu kesintileri kaldırıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji fonu kesintileri kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Elektrik faturalarındaki yeni düzenlemeyi duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık.' dedi.

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