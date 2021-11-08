Elektrik faturalarına düzenleme: TRT payı ve enerji fonu kesintileri kalkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

TRT payı kalktı

Erdoğan, elektrik faturalarına getirilen yeni düzenlemeyi açıklayarak, elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintilerini kaldırma kararı aldıklarını duyurdu.

Elektrik enerji fonu nedir?

Türkiye’de nüfus ve elektrik tüketimi her geçen yıl arttığı için altyapı ihtiyacı da aynı hızda artar. Bu nedenle elektrik altyapı yatırımlarının karşılanabilmesi için tüm kullanıcılardan elektrik enerji fonu ücreti tahsil edilir. Bu oran enerji tüketim bedelinin %0,7’si üzerinden hesaplanmaktadır.

Elektrik faturası TRT payı nedir?

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun giderlerinin karşılanabilmesi için elektrik faturalarında TRT payı isimli bir bedel yer alır. TRT payı, faturada yer alan enerji tüketimi bedelinin %2’sine tekabül eder. Sanayi tipi kullanıcılardan TRT payı alınmamaktadır.

Her 100 TL'lik tüketimde 3.25 TL daha az ödenecek

2020 yılında TRT, tüm hanelerdeki elektrik faturalarından 1 milyar TL kasasına koymuştu. Bir başka değişle vatandaşlar faturalarındaki yüzde 2’lik ek kesinti ile 1 yılda TRT’ye 1 milyar lira kaynak sağlamıştı.

Her iki kesintinin sona ermesiyle vatandaş her 100 TL’lik bir elektrik tüketim bedeli üzerinde 3.25 TL daha az ödeyecek.