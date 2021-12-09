Ekonomi Bitrota soruşturmasında zanlı Kemal Altun tutuklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bitrota soruşturmasında zanlı Kemal Altun tutuklandı

Kripto para borsası Bitrota'ya yönelik yürütülen dolandırıcılık soruşturmasında zanlı Kemal Altun tutuklandı. Kayseri'de 3 yıl önce şirket kuran Kenan Altun ve H.Ö. hakkında, geçen yıl devreye sokulan "Bitrota" adındaki kripto para borsasının çökmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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"Kripto para borsası dolandırıcılığı" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüpheli Kenan Altun'un, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli Kenan Altun, Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.

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  • Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan şüpheli Altun, ifadesinin alınmasının ardından "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Kripto para borsası Bitrota'nın sahibi adliyeye sevk edildi
GÜNDEM
Kripto para borsası Bitrota'nın sahibi adliyeye sevk edildi

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Altun'un "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Bitrota'nın çökmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı

Kayseri'de 3 yıl önce şirket kuran Kenan Altun ve H.Ö. hakkında, geçen yıl devreye sokulan "Bitrota" adındaki kripto para borsasının çökmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden Kenan Altun, Antalya’nın Alanya ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Bitcoin vurgununda son gelişme: Bitrota’nın sahibi tutuklandı
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Bitcoin vurgununda son gelişme: Bitrota’nın sahibi tutuklandı
Dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 'Bitrota' isimli kripto para borsası sahiplerinden Kenan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kripto para borsası Bitrota'nın kısa bir süre önce çökmesi üzerine çok sayıda kişinin hesaba ulaşamadığı ve parasını alamadığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

  • Şüpheli Kenan Altun, şirket merkezinin İstanbul’a taşınması ve davanın Anadolu Adliyesinde görülecek olması sebebiyle 7 Aralık'ta hava yolu ile İstanbul'a getirilmişti.
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