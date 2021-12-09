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İSTANBUL

Kripto para borsası Bitrota'nın sahibi adliyeye sevk edildi

Kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden Kenan A. dolandırıcılık iddiasıyla Antalya'da yakalanıp, soruşturmanın sürdüğü İstanbul'a getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan Kenan A., adliyeye sevk edildi.

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Haber Merkezi DHA
Kripto para borsası Bitrotanın sahibi adliyeye sevk edildi
Kenan A. soruşturma kapsamında İstanbul'a gönderildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte 3 yıl önce şirket kuran Kenan A. ve H.Ö. tarafından geçen yıl kullanıma sunulan 'Bitrota' adındaki kripto para borsasının çökmesinin ardından mağdurların suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

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Haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden Kenan A., Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Kenan A. soruşturma kapsamında İstanbul'a gönderildi.

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İstanbul'da sorgusu tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Başsavcılık, şüphelilerin şirket merkezini İstanbul'a taşıdığı gerekçesiyle soruşturma dosyasını, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti.

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