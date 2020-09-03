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Ekonomi Merkez Bankasından önemli açıklama İktisadi faaliyetler mayıstan bu yana güç kazanıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Son dakika haberleri: Merkez Bankası: İktisadi faaliyet mayıs ayından bu yana güç kazanmaktadır

Merkez Bankası'ndan önemli açıklama: İktisadi faaliyetler mayıstan bu yana güç kazanıyor

Merkez Bankası'ndan yapılan Türkiye ekonomisini değerlendirdiği açıklamada "İkinci çeyrekte salgın nedeniyle hızla gerileyen iktisadi faaliyet, mayıs ayından bu yana güç kazanmaktadır. Seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle turizm gelirlerinde kısmi bir iyileşme başlarken, mal ihracatındaki toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir. Salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave olarak döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmeler talep yönlü dezenflasyonist etkileri sınırlamakta ve çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözlenmektedir" denildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv/Merkez Bankası
Arşiv/Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ''İkinci çeyrekte salgın nedeniyle hızla gerileyen iktisadi faaliyet, mayıs ayından bu yana güç kazanmaktadır.'' açıklamasında bulundu.

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklama şöyle:

TCMB, iletişim stratejisinin bir parçası olarak bir süredir yürüttüğü yatırımcı toplantıları çerçevesinde, 3 Eylül 2020 tarihinde bir videokonferans düzenledi. Videokonferansta Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası konulu bir sunum gerçekleştirildi.

EKONOMİ MAYISTAN BU YANA GÜÇ KAZANMAKTA

Sunumda öne çıkan mesajlar şunlardır:

İkinci çeyrekte salgın nedeniyle hızla gerileyen iktisadi faaliyet, Mayıs ayından bu yana güç kazanmaktadır.

Seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle turizm gelirlerinde kısmi bir iyileşme başlarken, mal ihracatındaki toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir.

Merkez Bankası'ndan yeni likidite hamlesi
EKONOMİ
Merkez Bankası'ndan yeni likidite hamlesi

Salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave olarak döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmeler talep yönlü dezenflasyonist etkileri sınırlamakta ve çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözlenmektedir.

KADEMELİ OLARAK ORTADAN KALKACAK

  • Salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı öngörülmektedir.

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Salgının ilerleyişine bağlı olarak iç ve dış talep koşullarının seyrine dair belirsizlikler önemini korumaktadır. Bu çerçevede Ağustos ayı PPK Toplantısı’nda politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar verilmiştir.

İSTİKRARA KATKI YAPMASI BEKLENMEKTEDİR

Son dönemde salgına özgü alınan finansal tedbirlerin kademeli olarak normalleşmesi ve likidite tedbirleri ile sağlanan sıkılaşmanın makrofinansal istikrara katkı yapması beklenmektedir.

  • Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

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