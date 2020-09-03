Merkez Bankası'ndan önemli açıklama: İktisadi faaliyetler mayıstan bu yana güç kazanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ''İkinci çeyrekte salgın nedeniyle hızla gerileyen iktisadi faaliyet, mayıs ayından bu yana güç kazanmaktadır.'' açıklamasında bulundu.

EKONOMİ Tarım sektörü yüzde 4 büyüdü: Bakan Pakdemirli tarım alanındaki son atılımları Yeni Şafak'a anlattı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklama şöyle:

TCMB, iletişim stratejisinin bir parçası olarak bir süredir yürüttüğü yatırımcı toplantıları çerçevesinde, 3 Eylül 2020 tarihinde bir videokonferans düzenledi. Videokonferansta Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası konulu bir sunum gerçekleştirildi.

EKONOMİ MAYISTAN BU YANA GÜÇ KAZANMAKTA

Sunumda öne çıkan mesajlar şunlardır:

İkinci çeyrekte salgın nedeniyle hızla gerileyen iktisadi faaliyet, Mayıs ayından bu yana güç kazanmaktadır.

Seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle turizm gelirlerinde kısmi bir iyileşme başlarken, mal ihracatındaki toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir.

EKONOMİ Merkez Bankası'ndan yeni likidite hamlesi

Salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave olarak döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmeler talep yönlü dezenflasyonist etkileri sınırlamakta ve çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözlenmektedir.

KADEMELİ OLARAK ORTADAN KALKACAK

Salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı öngörülmektedir.

EKONOMİ İhracatta tekstil otomotivi geçti: Ağustos’ta 12,4 milyar dolarlık ürün sattık

Salgının ilerleyişine bağlı olarak iç ve dış talep koşullarının seyrine dair belirsizlikler önemini korumaktadır. Bu çerçevede Ağustos ayı PPK Toplantısı’nda politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar verilmiştir.

İSTİKRARA KATKI YAPMASI BEKLENMEKTEDİR

Son dönemde salgına özgü alınan finansal tedbirlerin kademeli olarak normalleşmesi ve likidite tedbirleri ile sağlanan sıkılaşmanın makrofinansal istikrara katkı yapması beklenmektedir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.