Ekonomi Rusyaya domates ihracat kotası 50 bin ton artırıldı
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Son dakika haberleri: Rusya'ya domates ihracat kotası 50 bin ton artırıldı

Rusya'ya domates ihracat kotası 50 bin ton artırıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Rusya’nın domates ihracatımıza yönelik uyguladığı kota 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildi." açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi İHA
Ruhsar Pekcan
Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabından Rusya’nın domates ihracatına yönelik uyguladığı kotanın 200 binden 250 bine yükseltildiğini duyurdu.

Pekcan, “Rusya’nın konuya ilişkin Kararnamesinin onay süreci tamamlandı ve kararname az önce yayımlandı. Kararname 10 gün sonra yürürlüğe girecek. Çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin domates ihracatı geçen yıl 313 milyon 405 bin dolara yükseldi

  • Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2020 yılında, en büyük pazar olan Rusya'nın Türkiye'den aldığı domates kotasını düşük tutmasına rağmen bu üründe bir önceki senenin ihracat rakamları aşıldı.
  • Romanya, Ukrayna, Belarus, Suriye, Almanya ve Polonya gibi farklı ülkelere yönelen ihracatçılar, 51 ülkeye domates satarak 313 milyon 405 bin dolar gelir elde etti. 2019 yılında 304 milyon 440 bin dolarlık domates ihracatı yapılmıştı.
  • Geçen yıl en çok domates ihracatı yapılan ülke 62 milyon 217 bin dolarla Rusya oldu. Romanya ise bir önceki yıla göre en fazla ihracat artışı yaşanan ülke olarak kayıtlara geçti. Türkiye, Romanya'ya 2019'da 36 milyon 392 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştirirken 2020 yılında bu rakam yüzde 38 artışla 50 milyon 332 bin dolara yükseldi. İhracatta ikinci sırada yer alan Romanya'yı 36 milyon 563 bin dolarla Ukrayna, 28 milyon 818 bin dolarla Bulgaristan izledi.

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