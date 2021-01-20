Son dakika haberleri: Rusya'ya domates ihracat kotası 50 bin ton artırıldı Rusya'ya domates ihracat kotası 50 bin ton artırıldı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Rusya’nın domates ihracatımıza yönelik uyguladığı kota 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildi." açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi 20 Ocak 2021, 21:37 Son Güncelleme: 20 Ocak 2021, 22:25 İHA