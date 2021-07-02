Ticaret Bakanlığı'ndan taksit sayılarına düzenleme: Mal ve hizmet satışında taksit 12 ayı aşmayacak

Ticaret Bakanlığı perakende ticarette taksit sayısına yeni düzenleme getirdi. Fiyatı 3 bin 500 lira üstünde olan cep telefonu satışlarında 3 ay, tablet bilgisayarda 6 ay taksit yapılacak. Konut hariç taksitli mal ve hizmet satışında taksit 12 ayı aşmayacak.
Bakanlığın düzenlemesine göre;
- Fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 ay
- Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışlarında 4 ay
- Tablet bilgisayar satışlarında 6 ay
- Fiyatı 5 bin liranın altında olan televizyon satışlarında 9 ay, 5 bin lira ve üzerinde olan televizyon satışlarında 4 ay
- Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibi elektrikli eşya satışlarında 9 ay
- Mobilya satışlarında 9 ay
- Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda 18 ay taksit uygulanacak.
- Konut hariç taksitli mal ve hizmet satışında taksit 12 ayı aşmayacak.