Ekonomi Ticaret Bakanlığından taksit sayılarına düzenleme Mal ve hizmet satışında taksit 12 ayı aşmayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanlığı'ndan taksit sayılarına düzenleme: Mal ve hizmet satışında taksit 12 ayı aşmayacak

Ticaret Bakanlığı perakende ticarette taksit sayılarını yeniden belirledi. Alınan karara göre 3 bin 500 lira üstü cep telefonu satışlarında taksit sayısı üç ayı geçmeyecek. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli küçük ev aletleri ve mobilya satışlarında ise taksit sayısı maksimum dokuz ay olacak. Konut hariç taksitli mal ve hizmet satışında taksit 12 ayı aşmayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanlığından taksit sayılarına düzenleme
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Ticaret Bakanlığı perakende ticarette taksit sayısına yeni düzenleme getirdi. Fiyatı 3 bin 500 lira üstünde olan cep telefonu satışlarında 3 ay, tablet bilgisayarda 6 ay taksit yapılacak. Konut hariç taksitli mal ve hizmet satışında taksit 12 ayı aşmayacak.

Bakanlığın düzenlemesine göre;

- Fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 ay

- Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışlarında 4 ay

- Tablet bilgisayar satışlarında 6 ay

- Fiyatı 5 bin liranın altında olan televizyon satışlarında 9 ay, 5 bin lira ve üzerinde olan televizyon satışlarında 4 ay

- Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibi elektrikli eşya satışlarında 9 ay

- Mobilya satışlarında 9 ay

- Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda 18 ay taksit uygulanacak.

- Konut hariç taksitli mal ve hizmet satışında taksit 12 ayı aşmayacak.

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