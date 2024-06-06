"Hububat hasadı şu anda ülke genelinde yaklaşık yüzde 5 seviyelerindedir. 14 Mayıs 2024 tarihinden itibaren üreticilerimize depolama imkanı sağlamak amacıyla TMO'ya arz edilen ürünler teslim alınmaya başlanmıştır. Hasat başlangıcından bugüne kadar gelinen süreçte piyasalar yakından takip edilerek, bugün itibarıyla TMO hububat alım fiyatları ve fark ödemesi desteklerinin açıklanmasına karar verilmiştir. 2024 mahsulü hububat alım fiyatları (2. gruplar için) ton başına makarnalık buğdayda 10 bin lira, ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira ve arpada 7 bin 250 lira olarak belirlendi. Bakanlıkça, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilere buğday için ton başına bin 750 liraya kadar, arpa için ton başına 750 liraya kadar fark ödemesi desteği verilecek. Verilecek fark ödemesi desteği ile birlikte üreticilerin eline ton başına makarnalık buğdayda 11 bin 750 lira, ekmeklik buğdayda 11 bin lira ve arpada 8 bin lira geçecek."