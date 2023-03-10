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Ekonomi

İşsizlik rakamları düşüşte: Ocak ayında tek haneye geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsizlik verisi ocak ayında bir önceki aya göre düşüş göstererek yüzde 9,7 olarak gerçekleşti.

10:02 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %9,7 seviyesinde gerçekleşti

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 166 bin kişi azalarak 3 milyon 424 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak %9,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,7 iken kadınlarda %13,7 olarak tahmin edildi.


Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %48,9 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 354 bin kişi artarak 31 milyon 837 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puan artarak %48,9 oldu. Bu oran erkeklerde %66,9 iken kadınlarda %31,2 olarak gerçekleşti.


Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %54,1 olarak gerçekleşti

İşgücü 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 188 bin kişi artarak 35 milyon 260 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık artış ile %54,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %72,5 iken kadınlarda %36,1 oldu.


Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %20,2 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puanlık artış ile %20,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %16,5, kadınlarda ise %26,6 olarak tahmin edildi.


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,9 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,7 saat artarak 44,9 saat olarak gerçekleşti.


Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %21,9 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,6 puanlık artış ile %21,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,3 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,7 olarak tahmin edildi.




#İşsizlik rakamları
#TÜİK
#İşsizlik
1 saat önce
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İşsizlik rakamları düşüşte: Ocak ayında tek haneye geriledi
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