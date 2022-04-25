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Ekonomi Bakan Bilgin duyurdu İşsizlik sigorta ödemeleri öne çekildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Bilgin duyurdu: İşsizlik sigorta ödemeleri öne çekildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, "İşsizlik sigorta ödemeleri 29 Nisan'da yapılacak. Ramazan bayramı nedeniyle ödemeler erkene alındı" ifadelerini kullandı.

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son dakika: İşsizlik sigorta ödemeleri ne zaman yatırılacak?
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işsizlik sigorta ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Bilgin, Ramazan Bayramı nedeniyle, işsizlik maaşı ödemelerinin erkene alındığını duyurdu. 5 Mayıs 2022 tarihinde yapılması beklenen ödemeler, açıklamaya göre 29 Nisan gününde yapılacak.

  • IBAN bilgileri olmayan vatandaşlara PTT'den ödeme yapılacak

PTT ÜZERİNDEN SAĞLANACAK

Banka hesaplarına yatırılacak olan ödemeler, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise PTT üzerinden sağlanacak.

Bakan Bilgin'in açıklaması

Vedat Bilgin, konuya ilişkin açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; "İşsizlik sigortası ödemelerini, Ramazan Bayramı sebebiyle, 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatıracağız."

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