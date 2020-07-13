Sanayi üretimi mayısta aylık bazda yüzde 17,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, yıllık bazda madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretimi yüzde 14.2, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 20.6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi de yüzde 13.3 azaldı.

Aylık bazda da, madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretimi yüzde 4.5, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 19.3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi de yüzde 4.9 arttı.

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Yıllık değişimler, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişimler de, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini ifade ediyor.