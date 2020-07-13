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Ekonomi Sanayi üretimi mayısta aylık bazda yüzde 17,4 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Son dakika: Sanayi üretimi mayısta arttı

Sanayi üretimi mayısta aylık bazda yüzde 17,4 arttı

Türkiye genelinde sanayi üretimi Mayıs'ta aylık bazda yüzde 17.4 artarken, yıllık bazda yüzde 19.9 düştü.

Haber Merkezi DHA
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, yıllık bazda madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretimi yüzde 14.2, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 20.6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi de yüzde 13.3 azaldı.

Aylık bazda da, madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretimi yüzde 4.5, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 19.3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi de yüzde 4.9 arttı.

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Yıllık değişimler, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişimler de, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini ifade ediyor.

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