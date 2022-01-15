Ekonomi THY iç hat uçuşlarında PCR testi zorunluluğunu kaldırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY iç hat uçuşlarında PCR testi zorunluluğunu kaldırdı

THY, iç hat uçuşlarında PCR testi zorunluluğunu kaldırdı. Uçuşlarda HES kodunun ibrazı yeterli olacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son Dakika... THY iç hat uçuşlarında PCR testi zorunluluğunu kaldırdı
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Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ywitter hesabından yaptığpı açıklamada, "Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İÇ HAT uçuşlarında PCR TEST zorunluluğu kaldırılmıştır. HES Kodunu ibraz yeterli olacaktır" dedi.

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