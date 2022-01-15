THY iç hat uçuşlarında PCR testi zorunluluğunu kaldırdı

Spor

Haaland: Dortmund karar vermem için bana baskı yapıyor

Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund forması giyen Norveçli forvet Erling Haaland takımının gelecek sezon için bir karara varması konusunda kendisine baskı yaptığını söyledi. Ayrıca karar verme konusunda erken davranmak istemediğini sözlerine ekleyen Haaland önlerinde daha çok maç olduğunu ve zorlu bir periyoda girdiklerini olduğunu ifade etti.