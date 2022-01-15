THY iç hat uçuşlarında PCR testi zorunluluğunu kaldırdı

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ywitter hesabından yaptığpı açıklamada, "Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İÇ HAT uçuşlarında PCR TEST zorunluluğu kaldırılmıştır. HES Kodunu ibraz yeterli olacaktır" dedi.
Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İÇ HAT uçuşlarında PCR TEST zorunluluğu kaldırılmıştır.
HES Kodunu ibraz yeterli olacaktır.
Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İÇ HAT uçuşlarında PCR TEST zorunluluğu kaldırılmıştır.