Sosyal medyada hızla yayılmaya başlayınca Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan uyarı geldi: Yatırım yapıyorum derken dolandırılmayın

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türk savunma sanayii ekosistemi; başkanlığımız koordinasyonunda tasarımdan seri üretime, Ar-Ge ve inovasyondan sanayileşmeye, yürüttüğü proje faaliyetleriyle tüm güvenlik birimlerimiz ile dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını, yerli ve milli imkanlarla en etkin biçimde karşılamak için çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.
Ana yüklenicilerden, alt yüklenicilere, küçük işletmelerinden (KOBİ), üniversite, enstitü ve araştırma kuruluşlarına kadar geniş bir yapıyı içinde barındıran savunma sanayiimiz; 96 milyar doları aşkın proje hacmi, 1000'den fazla projesi ve 3 bin 500'ü aşkın firması ile gündelik siyasete malzeme edilmeyecek kadar önemli bir devlet ve beka meselesidir" denildi.
Türk savunma sanayii olarak güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı olmaya, yeni ihracat rekorlarını kırmaya ve savunma sanayiinde tam bağımsız olana dek durmadan, duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.