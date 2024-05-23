Sosyal medyada hızla yayılmaya başlayınca Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan uyarı geldi: Yatırım yapıyorum derken dolandırılmayın

Son zamanlarda internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, savunma sanayii firmalarına yatırım yaparak gelir elde edebileceğine dair sahte ilanlar ve haber benzeri içerikler görülmektedir. Dolandırıcılığı amaçlayan bu tür ilan ve haberler tamamen gerçek dışıdır. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın sahte ilan ve haberlere karşı dikkatli olmasını ve bu tür çağrılara itibar etmemesini önemle rica ederiz.