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Ekonomi

Sosyal medyada hızla yayılmaya başlayınca Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan uyarı geldi: Yatırım yapıyorum derken dolandırılmayın

Son zamanlarda internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, savunma sanayii firmalarına yatırım yaparak gelir elde edebileceğine dair sahte ilanlar ve haber benzeri içeriklerin yayılmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından uyarı geldi. SSB'den yapılan açıklamada dolandırıcılığı amaçlayan bu tür ilan ve haberlerin tamamen gerçek dışı olduğu ve itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.

16:38 - 23/05/2024 Perşembe
DHA
Arşiv
Arşiv

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türk savunma sanayii ekosistemi; başkanlığımız koordinasyonunda tasarımdan seri üretime, Ar-Ge ve inovasyondan sanayileşmeye, yürüttüğü proje faaliyetleriyle tüm güvenlik birimlerimiz ile dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını, yerli ve milli imkanlarla en etkin biçimde karşılamak için çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.


Büyük fedakarlıklar ve zorluklar ile oluşturulan savunma sanayiimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılamada yurt dışı bağımlılığı asgari seviyeye indirmek, rekabetçi bir teknoloji tabanı oluşturmak ve ihracatta hedeflenen seviyelere ulaşması için var gücüyle çalışmaktadır.

Ana yüklenicilerden, alt yüklenicilere, küçük işletmelerinden (KOBİ), üniversite, enstitü ve araştırma kuruluşlarına kadar geniş bir yapıyı içinde barındıran savunma sanayiimiz; 96 milyar doları aşkın proje hacmi, 1000'den fazla projesi ve 3 bin 500'ü aşkın firması ile gündelik siyasete malzeme edilmeyecek kadar önemli bir devlet ve beka meselesidir" denildi.


Açıklamada, "
Son zamanlarda internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, savunma sanayii firmalarına yatırım yaparak gelir elde edebileceğine dair sahte ilanlar ve haber benzeri içerikler görülmektedir. Dolandırıcılığı amaçlayan bu tür ilan ve haberler tamamen gerçek dışıdır. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın sahte ilan ve haberlere karşı dikkatli olmasını ve bu tür çağrılara itibar etmemesini önemle rica ederiz.

Türk savunma sanayii olarak güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı olmaya, yeni ihracat rekorlarını kırmaya ve savunma sanayiinde tam bağımsız olana dek durmadan, duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.







#Savunma Sanayii Başkanlığı
#Dolandırıcılık
#Sahte site
#Yatırım
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