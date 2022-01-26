Bakan Yanık duyurdu: 259 milyon TL ödeme yapılacak

Bakan Yanık, 'şartlı eğitim' ve 'şartlı sağlık' yardımlarıyla 'çoklu doğum yardımı' kapsamında ocak ayında gerçekleştirilecek ödemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yanık, şartlı eğitim yardımıyla çocukların okula devam etmesi kaydıyla ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını belirterek, şartlı sağlık yardımı ile 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunduklarını kaydetti.
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Bakan Yanık açıkladı: Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri başladı
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Bakan Yanık, çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelere de nakdi destek verildiğini hatırlatarak, "Bu kapsamda, ocak ayına ilişkin bu üç sosyal yardım programlarımız ile 259 milyon TL ödeme yapacağız" dedi.
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Pandemi sosyal destek başvuru şartları nelerdir? E-devlet 1100 TL pandemi yardımı başvuru ekranı! Sonuç sorgulama nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.
Ekonomik olarak koronavirüsün olumsuz etkilerini silmek amacıyla devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine pandemi sosyal desteği 1100 TL olarak veriliyor ve iki fazda tamamlanan başvurular 3. fazda devam ediyor. İşte tüm bilgiler...
1.100 TL PANDEMİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?<br><br>Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti.
Bakan Yanık şunları söyledi: \"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz.\" demişti.
Bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi.
Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri Ramazan Bayramına kadar konutlarına teslim edilecek. Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacak.
1.100 TL PANDEMİ DESTEK PARASI SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?<br><br>E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından \"Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama\" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
PANDEMİ DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI<br><br>AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden \"T.C. Kimlik Numarasının\" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.<br><br>Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.<br><br>Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.
Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:<br><br>Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,<br>5510 sayılı Kanunun 4a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,<br>5510 sayılı Kanunun 4c maddesi kapsamındaki memurlar,<br><br>Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),<br>İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,<br>İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
Kovid-19 salgını sebebiyle ekonomik alanda sıkıntılar yaşayan kişilere her ay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1.100 TL destek ödemesi gerçekleştiriliyor ve kişilerin ekonomik yüklerini hafifletmek amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan desteğin 1000 TL'den 1100 TL'ye yükseltildiğini duyurdu.
Pandemi sosyal destek başvuru şartları nelerdir
Koronavirüsün ekonomik olarak olumsuz etkilerini gidermek amacıyla devlet tarafından verilen destekler arasında pandemi yardımı yer alıyor ve yardım 1000 TL'den 1100 TL'ye çıkarıldı. 1. ve 2. faz ödemeler tamamlanırken 3. faz başvurusu yapmak isteyenler istenilen şartların neler olduğunu, başvuruların nasıl yapıldığına dair bilgileri merak ediyor. Pandemi sosyal destek başvuru sonuç sorgulama ekranına nereden, nasıl ulaşılır? İşte detaylar...