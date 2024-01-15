Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ocak 2024 itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri için refah payı hariç olmak üzere yapılan zamlar yüzde 37,57 olarak belirlendi. Aynı dönemde ise memur maaşlarına yüzde 49,25'lik bir zam yapıldığı açıklandı. Bu zam oranlarına bağlı olarak, zamlı emekli ve memur maaşları için ödemelerde geri sayım başladı. Peki en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaşına refah payı, seyyanen artış ve ek zam olacak mı, var mı? İşte konu hakkında detaylar...